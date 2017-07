L'esperança d'unes rebaixes d'èxit

La majoria dels comerços catalans van iniciar ahir la campanya de rebaixes d'estiu, que esperen que sigui una de les millors dels últims anys, encara que algunes cadenes fa dies que van penjar el cartell de rebaixes.

El president de l'associació dels eixos comercials turístics Barcelona Oberta, Gabriel Jené, va explicar que l'afluència de gent al matí està sent «molt bona».

Jené va assegurar que davant la liberalització de les rebaixes les associacions de comerciants catalanes es van posar d'acord per iniciar les rebaixes el mateix dia per no perdre l'«efecte psicològic» que té i que el converteix en un molt bon dia de vendes.

De fet, es va elegir el dia 30 de juny, en lloc del tradicional 1 de juliol, perquè en ser divendres es comença al cap de setmana i la gent acostuma a comprar més.

Es preveu que aquest cap de setmana, tenint en compte que diumenge els comerços obriran les seves portes, les botigues realitzaran les seves millors vendes.

Jené va explicat que, «a més, alguns comencen amb descomptes molt agressius de fins al 50%», que arribaran al 60 o 70% al final de la campanya.

El president de Barcelona Oberta preveu que la d'aquest any serà una bona campanya de rebaixes, perquè comencen en cap de setmana i perquè la intensa calor del mes de juny va fet que en les hores de molt sol l'afluència de públic hagi estat menor, amb la qual cosa les botigues tenen bastant estoc a oferir.

També el president de l'associació Retailcat, Joan Carles Calbet, espera que aquesta campanya sigui «una de les millors dels últims anys», gràcies a la climatologia i a la gran quantitat de turistes que hi ha a Barcelona.

Els comerciants demanen una campanya informativa per part de la Generalitat sobre l'inici de rebaixes, ja que amb «tanta dispersió i falta d'informació" el consumidor està una mica «desorientat», segons Calbet.

Amb la majoria del petit comerç, el Corte Inglés també comença avui les rebaixes, encara que moltes altres cadenes, com Mango, Sfera i H&M, ja fa dies que van començar.

La nova llei de comerç de la Generalitat, que liberalitza les rebaixes, està pendent d'aprovació i la normativa espanyola permet fer les rebaixes quan cada empresa vulgui.

Desenes de clients a la recerca de gangues van esperar a les portes dels establiments per ser els primers consumidors de les rebaixes d'estiu, que aquest any han arribat un dia abans, en un matí marcat per la tranquil·litat i en la qual les carreres i colzades per una peça han passat a la història.

Ja a dos quarts de deu del matí, els treballadors de les tendes ultimaven els detalls i canviaven etiquetes per anunciar l'arribada de les rebaixes, que aquest estiu irrompen amb descomptes .

Sobre tres quarts de deu s'amuntegaven en les portes d'aquest establiment desenes de persones, dones, homes, majors i joves. La majoria van coincidit en la importància d'arribar aviat a les rebaixes per trobar una ganga, sobretot en peces d'estiu per a aquestes vacances.