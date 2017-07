Grup Miquel crearà 100 llocs de treball amb una plataforma logística a Madrid

L'empresa gironina Grup Miquel, propietat del gegant asiàtic Bright Foods, inaugurarà una nova plataforma logística a Madrid a principis de l'any vinent. Les instal·lacions, situades a Torrejón de Ardoz, sumaran 21.000 metres quadrats i es traduiran amb la creació de més de 100 nous llocs de treball. Tindrà capacitat per gestionar 20.000 palets i oferirà més de 8.000 referències (entre congelats, fruites, verdures, carn, peix, etc.). La nova plataforma logística –la sisena en territori estatal– s'emmarca dins el pla d'expansió que Grup Miquel vol dur a terme en els propers anys, fins al 2025. L'objectiu és el d'arribar a cobrir tota Espanya i, per això, creixerà cap a zones del nord (com Galícia, Astúries i Cantàbria). La nova plataforma, que començarà a operar a principis del 2018, s'ubicarà al Parc Logístic de Casablanca, a Torrejón de Ardoz.