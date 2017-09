Comença la retirada de fruita per fer sucs de beneficència

? Dos tècnics de l'Administració es van ocupar dilluns al matí de certificar el bon estat de la fruita de pinyol que va anar arribant esglaonadament a la central Nufri per tal de ser retirada del mercat i transformar-la en sucs per a beneficència. Entre Lleida i Aragó hi ha un total de 6 empreses que s'encarreguen de processar la fruita que es retira de mercat gràcies a l'ampliació de quota de retirada autoritzada per Brussel·les fa dues setmanes. Això ha de permetre donar aire a les càmeres frigorífiques que feia setmanes que estaven saturades amb préssecs i nectarines que no tenien sortida al mercat. La retirada va arribar molt avançada la campanya de la fruita i corria el risc que tot aquest producte es malmetés ja que no pot aguantar fresc gaires setmanes a les càmeres. Els sucs per a beneficència es repartiran als diferents bancs d'aliments d'arreu de l'Estat. La central de Nufri és un de les que més fruita per a retirada processarà, quan es calcula que ja s'hauran esgotat les prop de 20.000 tones autoritzades.