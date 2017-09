Francisco González: «Hi haurà noves ocupacions que avui no podem imaginar»

Amb motiu de la trobada anual del Comitè Assessor Internacional de l'Autoritat Monetària de Singapur, Francisco González va exposar la seva visió sobre les implicacions que tindrà la revolució tecnològica: «La transformació tecnològica i digital és una oportunitat extraordinària, però és fonamental una gestió activa dels canvis que implica per garantir la igualtat d'oportunitats i la translació a tota la societat dels seus enormes beneficis, avantatges i possibilitats».

Les societats més digitalitzades „com els països nòrdics„ o economies amb més intensitat en l'ús de robots „com Japó o el mateix Singapur„ tenen unes taxes d'atur molt baixes, va explicar el president de BBVA. El 2016, l'atur als Estats Units era pràcticament idèntic al registrat a principis del segle XX, malgrat l'augment de la productivitat, del creixement de la població i de l'augment de la població activa, va dir. En el mateix període, la renda per càpita es va multiplicar per 7,4. L'experiència d'aquests països ens ensenya com el progrés tècnic es tradueix en més benestar social, va afirmar.

«Els robots, la intel·ligència artificial o el big data substituiran alguns llocs, però se'n crearan altres de millors. En el futur hi haurà noves ocupacions que avui no podem ni imaginar. Moltes ocupacions seran més productives, de manera que tindran salaris més elevats. Hi haurà un període de transició. L'essencial és gestionar el canvi, protegir les persones i no els llocs de treball que quedin obsolets o les estructures que impedeixin el progrés. La inversió en capital humà, la gestió del talent, les polítiques actives d'ocupació i la visió a llarg termini seran essencials».

«Hi ha una enorme demanda insatisfeta de perfils tècnics i aquesta bretxa es pot eliminar a través de la formació, que hauria de basar-se en informació extreta del sector privat», va dir Francisco González.

La transformació tecnològica ofereix tals avantatges que és imparable, com demostra la mateixa experiència de BBVA, va afirmar González. «Quan un client prova les nostres aplicacions ja no hi ha marxa enrere. Al juliol, per primera vegada es van vendre més d'un milió d'unitats en un mes per canals digitals. També al juliol superem els 20 milions de clients digitals, la qual cosa suposa una penetració del 40%».