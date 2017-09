Ryanair al·lega que les cancel·lacions es deuen a un problema amb la distribució de les vacances

El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, ha assegurat avui que les cancel·lacions de vols durant les pròximes sis setmanes no es deuen a la manca de pilots, sinó a un "error" en la distribució de les vacances, pel que va demanar perdó i va assumir "tota la responsabilitat personal".

En una roda de premsa celebrada a la seu de l'aerolínia a Dublín, O'Leary va demanar disculpes als milers de viatgers que es veuran afectats per aquesta mesura, però ha insistit que tot just afecta el 2% de tots els vols de la companyia líder a Europa del sector de baix cost, uns 2.000 trajectes en total.

"No estem curts de pilots. Pel que hem fallat ha estat en la distribució de les vacances. No tenim prou personal en reserva per fer front als trastorns soferts, com els provocats pels controladors o per la climatologia", va explicar el directiu.

Segons O'Leary, simplement els falten pilots i personal de cabina per substituir els que estan de vacances al setembre i octubre o per reemplaçar equips de vols, com el que es va quedar a terra a Barcelona (Espanya) el passat cap de setmana "per les tempestes".