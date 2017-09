Grup Oller reuneix els millors cellers i les estrelles Michelin per celebrar els 125 anys

Un dinar servit per El Celler de can Roca es va convertir en l'excusa per comentar el paper del tap de suro tradicional en la qualitat del producte final així com la idoneïtat del xampany, el cava, i els escumosos pel maridatge de diferents plats. Es tractava del segon acte de celebració del 125è aniversari del Grup Oller.

El sommelier Josep Roca, un dels responsables del restaurant el Celler de Can Roca, actualment el tercer millor del món, va defensar el suro com a producte enològic durant la celebració de l'aniversari del Grup Oller, dedicat a la fabricació de taps d'aquest material.

Roca va explicar que, en el seu establiment, disposa de més de 3.300 referències de vins i caves i que el 95 per cent de les quals estan «tapades amb suro». Ho fa conscient que «és un boicot» a la resta, però va assegurar que defensa les propietats que aporta al vi un d'aquests taps, que va definir com a «símbol de la cultura mediterrània», i va elogiar l'auge de la denominació d'origen Empordà.

El president de la companyia, Jaume Nadal, va fer un important repàs a la història de l'empresa, fundada per Francisco Oller el 1869. Va assenyalar que va ser una aventura empresarial singular i apassionant diversa i modesta però potent. Va recordar que amb base a França i a Cassà, Oller es va convertir en referència al sector durant el darrer segle. Va indicar que és una «història que ha viscut el dolor de dues guerres europees i el sobrepreu de dolor de la Guerra Civil espanyola. Un munt de dificultats, catàstrofes, moltes adversitats, desenganys de tot tipus. Un trajecte, tanmateix, en què sempre s'ha imposat la plena confiança en el futur i el més gran optimisme de la voluntat».

El director general del Grup Oller, Joan Puig, va aprofundir en l'evolució del tap de suro de producte útil a enològic i va insistir que, «com ja han descobert molts cellers de prestigi», és capaç «d'aportar excel·lents matisos en l'evolució dels espumosos gràcies a propietats intrínseques».

Puig, en el marc del dinar al qual van assistir personalitats com la consellera de Governació, Meritxell Borràs, o l'exconseller Joaquim Nadal va destacar la «sostenibilitat» del sector, l'activitat econòmica del qual té una empremta de carboni negativa.



Compromís sostenible

En l'acte el director general Joan Puig va remarcar que Oller té un compromís amb els boscos amb matèria primera de qualitat, en la innovació en la transformació i el producte i en el lideratge de l'economia sostenible. Per això, Puig va recordar la important acció que des de l'empresa s'està portant a cap amb la sureda catalana, «actualment només se n'exploten 20.000 i 30.000, pel que cal trobar-hi solucions, solucions que no només ajudaran a la prevenció d'incendis, sinó que ajudaran al teixit empresarial. Aquest 2017 seguirem treballant a favor de la recuperació de la sureda catalana».

La consellera Meritxell Borràs va felicitar la companyia pel seu 125è aniversari i ha subratllat que un 70 per cent de la seva producció es destina a l'exportació, així com que genera «ocupació de qualitat».

El dinar, servit per El Celler de Can Roca, estava orientat als principals organismes vitivinícoles productors de cava, xampanys i espumosos del món, que representen els interessos i inquietuds del col·lectiu, així com a un important públic prescriptor reputat, com els cuiners reconeguts amb la prestigiosa Estrella Michelin.