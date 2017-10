La banca tradicional, obligada a imitar Amazon o Facebook per sobreviure a l'era digital

La banca tradicional està obligada a crear una estratègia que ofereixi als consumidors la rapidesa i eficiència a la qual estan acostumats amb Uber, Amazon i Facebook, van assenyalar a Miami experts a la Conferència Fintech Américas 2017. «La banca ha d'oferir l'experiència de Uber als consumidors. El que ells volen és tenir un banc a la butxaca amb el qual puguin fer-ho tot», va manifestar el brasiler Gilberto Caldart, president per a Amèrica Llatina i el Carib de MasterCard.

Després d'haver participat en l'obertura de la conferència, Caldart va assenyalar que la indústria bancària està cridada a oferir «una gran experiència digital» als seus clients tenint en compte que per a l'any 2025 hi haurà uns 80.000 milions de dispositius connectats al món.

«Creiem fortament que els bancs han de ser usats des del telèfon, aprofitar la relació en línia que tenen amb els consumidors per possibilitar que facin tot el que volen: pagar els seus comptes, usar-lo com una cartera, iniciar transaccions, i d'aquí en endavant tot», va destacar Caldart.

El fòrum de dos dies va començar amb una crida a afrontar «un panorama digital ferotgement competitiu» en els serveis financers. En recordar que el revolucionari telèfon mòbil iPhone va fer deu anys el juny passat, Ray Ruga, fundador de Fintech Américas, va assenyalar durant l'exposició que des de llavors la música, les pel·lícules i els taxis han evolucionat. Ara és el «torn» de la banca, va indicar.

L'expert considera que els líders de les institucions financeres es faran un bé estudiant altres indústries que han estat completament transformades per innovadores start-ups o empreses emergents. «Per als que s'hi adaptin, serà una oportunitat», va expressar Ruga en destacar la importància que la banca tradicional aprofiti l'experiència de les empreses tecnològiques del sector financer.

Per la seva banda, Caldart va emfatitzar que la indústria bancària pot fer-ho si «realment adopta» aquestes tecnologies i va assenyalar que els dos sectors poden treure profit d'això i representar una «gran solució». «Les fintech tenen l'agilitat, l'experiència de l'usuari, la tecnologia, el pensament innovador», va manifestar Caldart, mentre que els bancs aporten el seu «nivell, la confiança dels seus clients, la perícia al camp, i tenen els diners».

En aquest sentit, Ruga va assenyalar en l'informe de la conferència que en la majoria dels casos, «les empreses fintech necessiten escala i capital per assolir la viabilitat que necessiten». «Una de les grans debilitats a l'espai fintech avui és el molt alt cost d'adquisició de clients, que en el cas de les plataformes de préstecs, superen el 50% dels ingressos», va aclarir l'expert.



Necessitat de noves idees

Els ponents de la Conferència Fintech Américas 2017 van destacar que un avantatge tecnològic diferenciador és ràpidament adoptat pel mercat, el que obliga els innovadors a seguir presentant noves idees i models per mantenir-se a l'avantguarda. Segons l'informe, els bancs posseeixen un tresor en dades històriques de clients que és potencialment molt valuós, però la majoria d'ells no tenen el temps, els recursos o l'experiència per accedir-hi, analitzar-lo o monetitzar-lo. Destaca que el problema no és si es tenen «quantitat» de dades, sinó si es pot accedir-hi i utilitzar-les.

Caldart va afirmar que aquesta informació dels clients representa «un gran poder» per a la indústria bancària per «personalitzar» els serveis. El president per a Amèrica Llatina i el Carib de MasterCard va dir durant la inauguració del fòrum que la banca està enfrontada a un consumidor que és «canviant, no tolerant i que ho vol tot al mateix temps».