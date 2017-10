L'edició 2018 del Calendari de l'Ermità inclou informació estacional de fruites i hortalisses

El tradicional Calendari l'Ermità arriba amb informacions relacionades amb l'astronomia, el camp, l'hort, el jardí, les festes i tradicions populars. Com a novetat, l'edició 2018 presenta un calendari estacional de fruites i hortalisses i inclou el nou Calendari dels nens i les nenes, un desplegable sobre el cicle festiu de l'any adreçat als més petits.

El Calendari de l'Ermità 2018 inclou un calendari estacional de fruites i hortalisses, una petita guia que informa dels productes propis de cada estació de l'any. Aquest nou apartat complementa el calendari d'horticultura, jardineria i herbes remeieres, amb consells i recomanacions mensuals pel cultiu de l'hort i el jardí, incloent-hi les herbes remeieres.



Calendari dels nens i nenes

El Calendari de l'Ermità inclou un nou Calendari dels nens i les nenes, un desplegable on el més petits i els seus pares trobaran tot un seguit de curiositats i observacions, sobre la natura i el camp, fenòmens astronòmics, així com la data de celebració de les festes populars i tradicions catalanes més singulars i nombroses dites i refranys. Tot acompanyat de les divertides il·lustracions de Xavi Malet. Els infants podran descobrir quin dia es pot veure la pluja d'estels, quan comença la verema o quan és l'estiuet de Sant Martí. També trobaran destacades moltes de les festes més populars del nostre cicle festiu, com la Candelera, Sant Joan, Sant Jordi o Santa Llúcia, i tradicions tan singulars com la mona de Pasqua, la castanyada o l'Home dels Nassos. El Calendari dels nens i les nenes té un pràctic format perquè es pugui penjar a la paret de l'habitació o a l'aula de l'escola.

D'altra banda, el Calendari de l'Ermità per a l'any 2018 inclou:

– Calendari d'horticultura, jardineria i herbes remeieres on cada mes trobarem les recomanacions per al cultiu de l'hort i el jardí, incloent-hi les herbes remeieres.

– Recull de versos signats per Pep Fornés, dedicats a cadascun dels 12 mesos de l'any, uns textos evocadors i plens de sensibilitat.

– Informacions astronòmiques (calendari diari de les sortides i postes del sol i la lluna, entrades de les estacions, fases de la lluna, eclipsis i visibilitat dels planetes...).

– La guia més completa que existeix de fires, mercats i festes majors, revisada i actualitzada, on s'anuncien més de 1.700 festes majors, 300 mercats i 200 fires tradicionals i rurals que es celebren durant l'any a Catalunya i Andorra.

– Santoral català, revisat i actualitzat.

En la nova edició també s'hi poden trobar els següents articles:

– Guisats i remeis de l'Ermità, on el reconegut Fra Valentí Serra de Manresa, col·laborador de Diari de Girona, parla de productes tradicionals i de les propietats de diferents plantes que ens ajudaran a seguir una vida més saludable. En aquesta ocasió fa especial esment a la història de la popular Aigua del Carme, i a les propietats del vi felló i la ratafia.

– Qui s'amaga darrere en Patufet?, un escrit on es recorda la figura d'Aureli Capmany, fundador d'aquesta popular revista infantil i un dels més destacats folkloristes del nostre país. El 2018 se celebra el 150 aniversari del seu naixement.

Com a seccions fixes, presenta:

– Crònica Anual, amb una relació dels fets i notícies nacionals i internacionals més destacables succeïdes des de setembre de 2016 fins l'agost de 2017.

– Centenaris, una selecció dels aniversaris més destacats que escelebraran durant 2018 relatius a personalitats i esdeveniments.