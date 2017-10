AENTEG reconeixerà Genís Roca com a referent digital E-TECH 2017

Els Premis Digitals de Girona E-TECH 2017, organitzats per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona, faran un reconeixement especial a l'empresari gironí Genís Roca, a qui estava previst atorgar-li avui en mà el premi Honorífic per la seva llarga trajectòria en el sector i per haver-se convertit en un referent tant en l'aspecte empresarial com en el d'estratègia digital. La gala però ha quedat ajornada davant els esdeveniments polítics a Catalunya segons l'AENTEG.

Roca, nascut el 1966 a Girona, rebrà en persona el guardó en una gala en la qual es lliuraran un total de 10 premis, entre els quals els de Millor empresa TIC emergent, Millor trajectòria d'una empresa TIC, Millor acció de màrqueting digital, Premi a la recerca i a la innovació i Premi a l'aplicació de les TIC a l'empresa.



El punt àlgid de la gala

L'entrega del premi Honorífic per part del president de l'AENTEG David Martí a Genís Roca havia de ser el punt àlgid de la gala. Amb més de vint anys d'experiència en direcció d'empreses, creació de projectes a Internet i exploració del potencial a les xarxes, Roca és un expert en com la transformació digital està alterant els entorns personals, professionals i empresarials.

És un reconegut especialista en estratègia digital, anàlisi de l'entorn i models de presència. La seva activitat té com a objectiu ajudar les empreses a entendre els canvis tecnològics en clau de negoci i els acompanya a explorar noves oportunitats empresarials.

Ha estat triat, el 2013 i 2014, pel diari El Mundo com un dels 25 espanyols més influents d'Internet per la seva capacitat d'interpretació dels canvis tecnològics i socioeconòmics. És coautor del primer llibre publicat a l'Estat espanyol sobre el fenomen de la Web 2.0.

En un comunicat, l'AENTEG va assegurar que «ha decidit ajornar la gala de lliurament d'aquests premis que s'havia de celebrar a Girona aquest dimecres dia 18 a partir de les 20 hores, en vista dels darrers fets esdevinguts al nostre país, i les conseqüències que aquests estan tenint, tot considerant que no podríem celebrar la gala en una situació de normalitat».

En l'escrit, «des de l'AENTEG també ens volem fer ressò del clam, afegint-nos-hi, que entona el nostre poble exigint la llibertat de Jordi Sánchez (President de l'Assemblea Nacional Catalana, ANC) i Jordi Cuixart (President d'Òmnium Cultural), empresonats ahir per les seves idees». A més, recorden que «el gruix principal de les empreses de Catalunya (pimes i micropimes) es mantenen arrelades al territori i no es plantegen marxar-ne».