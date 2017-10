Andorra creu que la crisi catalana pot afavorir l'arribada diners al país

El ministre de Finances del Govern andorrà, Jordi Cinca, ha afirmat avui que la situació política que es viu a Catalunya pot afavorir l'arribada de diners als bancs andorrans.

Després de recordar que "els diners és el primer que es mou en situacions convulses per buscar un refugi segur", Cinca ha advertit que els dipòsits seran ben rebuts, però que han de complir tots els requisits legals.

Preguntat per si ja s'havia notat un increment en l'arribada de diners de Catalunya, el ministre no ha volgut pronunciar-se, segons informa l'Agència de Notícies Andorrana (ANA).

Les declaracions han tingut lloc durant l'Andorran Financial Summit, trobada financera que es duu a terme a Andorra la Vella i Soldeu.

Cinca també ha hagut de respondre a la pregunta d'un dels assistents sobre si l'intercanvi d'informació fiscal havia provocat una fugida de capitals i si el Govern central la tenia quantificada.

Després de respondre a això últim amb un contundent "no", ha afegit que la sortida de capitals especialment cap a Espanya i França "era un cost a assumir per aplicar la normativa i adaptar-se als estàndards internacionals" i que tot el procés posat en marxa "no té marxa enrere".

L'Andorran Financial Summit reuneix més de 30 entitats bancàries, gestores de fons i agències de ràting d'Europa i els Estats Units.

Els responsables de les àrees normatives, jurídiques, de riscos i de negoci de les diferents entitats que participen estan coneixent els avantatges competitius d'Andorra per posicionar-se com un destí financer atractiu internacionalment.