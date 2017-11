L´amo de Bon Preu trasllada a Madrid la seva societat d´inversió

El president del grup Bon Preu, Joan Font, ha traslladat a Madrid el domicili social de la societat d'inversió ('sicav') de la qual participa a nivell particular. Segons informa 'El País' i han confirmat fonts de l'empresa a l'ACN, aquesta 'sicav', Portfoli GT Sicav S.A, es troba "fora del perímetre de consolidació del grup Bon Preu". Segons les mateixes fonts, la dipositària de la 'sicav' era CatalunyaCaixa i, el setembre passat, amb motiu del procés d'absorció de CatalunyaCaixa per part de BBVA, es va traslladar la seu social a Madrid.

Es tracta, segons fonts properes a l'empresa, "d'una operació bancària derivada exclusivament d'un procés de fusió per l'absorció de CatalunyaCaixa per part de BBVA". A més, des de l'empresa asseguren que Joan Font, després d'assabentar-se de l'operació, ha iniciat les gestions per retornar el domicili social a Catalunya.

El president de Bon Preu s'ha posicionat en diverses ocasions a favor de la independència de Catalunya. De fet, l'empresa s'ha adherit a les darreres aturades de país. El Grup Bon Preu també va anunciar fa poques setmanes una inversió de 200 milions en l'obertura de 27 establiments nous entre els anys 2018 i 2019.