La UGT admet baixes d'afiliats per la crisi política però «poc significatives»

Desenes d'afiliats de la UGT han mostrat la voluntat d'abandonar del sindicat en les darreres setmanes, si bé des del sindicat se'ls ha trucat i en la «majoria» de casos la situació s'ha acabat «reconduint» i «no s'han donat de baixa». El secretari general de la UGT, Camil Ros, no va posar xifres però va dir que són «menys» d'un centenar, en una organització de 100.000 afiliats, així que les baixes són poc «significatives», argumenta. Les peticions per abandonar el sindicat han estat de tots dos «extrems», tant d'independentistes com d'unionistes, i n'hi hagut «per haver anat a actes» i manifestacions i per alguns «comunicats» d'UGT. Ros va fer una crida a mantenir la «cohesió».