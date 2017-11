Ivan Contreras, el líder que va dibuixar la revolució de Torrot i Gas Gas en un tovalló

Ivan Contreras és el fundador i CEO de Torrot Group. Empresari d'èxit que va començar amb un parell de decepcions: "vaig fallar en les meves primeres iniciatives empresarials", admet amb un somriure dibuixat al rostre. "Però la tercera", explica, Carbures, empresa dedicada a la producció de components de carboni per a l'aeronàutica, "va funcionar". Carbures té implantació a mig món: a Europa, als Estats Units i a la Xina. I és una història d'èxit. A la tercera, va la vençuda.

Però aquest directiu format al Massachussets Institute of Tecnhology i que resideix als Estats Units no en va tenir prou. "Volia fer més", explica en la seva intervenció al Reinventa't 2017, organitzat per l'Associació Espanyola de Directius amb la col·laboració de Tribuna de Girona: "No podia fer un avió, ni un cotxe. I què hi ha més petit que un avió i un cotxe?

Doncs una bici i una moto". I Contreras va aterrar a Torrot, fabricant de vehicles de dues i tres rodes "connectats amb el món", ja que "tot el que passa a dins del vehicle ho tenim a l'abast de veritat, fins i tot el que passa a fora ho monitoritzem i ho enviem al núvol". Motos que incorporen fins a 60 sensors que recopilen dades i més dades que l'empresa monitoritza i utilitza per prendre les decisions estratègiques.

I Torrot, de la mà de Contreras, s'ha convertit en el propietari de la firma saltenca de motos offroad Gas Gas: quan aquest emprenedor va prendre les regnes la marca passava per hores baixíssimes: facturava 400.000 euros. Aquest any, explica, la previsió passa per tancar amb un volum de negoci de 40 milions.

Sensefields i Muving són les altres dues aventures d'èxit que completen l'univers digital pensat per Contreras. Tot al servei del nou concepte de mobilitat que un dia, quan estudiava als EUA, va esbossar en un tovalló de paper. "A banda d'estudiar, heu de fer el tovalló de paper", els diu Contreras als assitents a la jornada Reinventa't, que té lloc avui, dimecres, a l'Auditori-Palau de Congressos de Girona.

I Skully? Què és Skully? Doncs un nou casc que incorpora serveis de telefonia ("ja saben que quan anem en moto no podem parlar per telèfon; havíem de dur el telèfon al casc", exposa) i que el Grup Torrot posarà a la venda aquest estiu. A més, incorpora una càmera que projecta imatges i que aporta informació de tota mena al conductor. L'ecosistema digital Torrot, made in Contreras i pensat, en definitiva, per comunicar "vehicles, usuaris i infraestructures".