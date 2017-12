Paga Extra de Nadal 2017: Quan es cobra i com es calcula?

S'acosten les dates nadalenques, un període de moltes despeses en totes les famílies catalanes. Treballadors i pensionistes confien en l'ajuda que suposa la paga extra de Nadal 2017, un concepte que permet creuar amb més comoditat la travessia de desemborsaments econòmics més important de l'any.

Treballadors

Els convenis col·lectius i d'empresa marquen les remuneracions ordinàries i extraordinàries que han de percebre els empleats. L'article 31 de l'Estatut dels Treballadors estableix que "el treballador té dret a dues gratificacions extraordinàries a l'any, una d'elles amb ocasió de les festes de Nadal i l'altra en el mes que es fixi per conveni col·lectiu o per acord entre l'empresari i els representants legals dels treballadors. Igualment s'ha de fixar per conveni col·lectiu la quantia d'aquestes gratificacions ".

En general, aquests convenis indiquen que les pagues s'ingressin entre els dies 20 i 25 de desembre, sis mesos després de l'extra d'estiu. El funcionament de les pagues extra, com la de Nadal, recull que es comença a generar el dret a la paga des que es cobra l'anterior.

Si hi ha hagut paga extra d'estiu, la de Nadal 2017 adquireix dret a ser percebuda un dia després d'haver rebut aquest ingrés. No obstant això, es pot acordar que aquestes gratificacions es prorrategin en dotze mensualitats. Les pagues extra no poden ser, en general, inferiors a 30 dies de salari base del treballador, al que caldria restar l'aportació de l'empleat a l'IRPF.



Paga extra de nadal 2017: Pensionistes

En el cas de les pensions de jubilació, la data d'ingrés de la paga extra de Nadal per part de la Seguretat Social sol ser la mateixa. Els problemes que pateix el sistema des de fa anys, com l'atur i els les circumstàncies demogràfiques - cada vegada hi ha més pensionistes per la millora de l'esperança de vida- estan provocant que es tiri mà, cada vegada amb més freqüència de l'anomenada 'guardiola de les pensions '. La paga extra de Nadal 2017 suposarà un desemborsament proper als 10.000 milions d'euros.