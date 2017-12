Santander, millor banc del món segons la revista «The Banker»

Banc Santander ha estat triat com el Banc Global de l'Any per la prestigiosa revista The Banker, que també ha seleccionat l'entitat com el banc de l'any a Llatinoamèrica i el millor banc d'Espanya, a més d'altres mercats clau per al grup com Brasil, Xile i Portugal. La revista destaca el creixement dels beneficis a Llatinoamèrica, especialment al Brasil, l'ús innovador que fa de la tecnologia per oferir productes més ajustats a les necessitats dels clients i l'encert estratègic en operacions com la compra de Banc Popular, que ha convertit Banc Santander en líder a Espanya. És la primera vegada que un banc espanyol rep el premi a millor banc del món des que el mateix Santander va guanyar el premi el 2009. És la primera vegada, també, que The Banker reconeix el banc com el millor de Brasil. Al llarg de l'última dècada, Santander Totta a Portugal ha estat nomenat Banc de l'Any per The Banker nou vegades. En el cas de Santander Espanya, cinc. La revista subratlla la nova relació que planteja el banc als clients, sovint aprofitant la seva experiència en diferents països en els quals està present. La revista cita com a exemple l'estratègia 1|2|3 que es va iniciar a Regne Unit i que també és la clau de l'estratègia a Espanya, amb la finalitat de millorar el vincle amb els clients.