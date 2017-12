Girona guanya 1.950 aturats en el novembre més dolent des del 2009

La província de Girona va tancar el mes de novembre passat amb 42.113 aturats inscrits a les llistes del Servei d'Ocupació (SOC), 1.948 persones més que a l'octubre, segons les dades del Ministeri d'Ocupació fetes públiques ahir. Es del major ascens en un mes de novembre des del 2009. Hi ha més aturats que a l'octubre (+4,85%) però menys que fa un any (-7,04%). En el conjunt de Catalunya, l'atur va pujar de 7.391 persones (+1,78%) al novembre en relació a l'octubre, de manera que hi ha 422.462 persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya; es tracta, també, del major ascens en aquest mes des del 2009. En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats que busquen feina va augmentar de 7.255 persones (+0,21%) en relació al mes anterior. En comparació amb el novembre del 2016, a Catalunya hi ha 40.517 aturats menys (-8,75%) i a Espanya, 315.542 (-8,33%).

«Estem davant el quart mes consecutiu de pujada de l'atur a Catalunya, acompanyada de reducció de la contractació i caiguda de l'afiliació a la seguretat socia», lamenten des del sindicat UGT, que en un comunicat valora que «la pujada de l'atur i la caiguda de la contractació responen fonamentalment a l'evolució del sector serveis, on s'ha incrementat l'atur en 8.296 persones i s'ha reduït la contractació en 25.987 contractes, com a conseqüència de la finalització dels últims contractes de la temporada turística».

Per una altra banda, aprofundeix l'organització, «tot i l'avançament de l'inici de la campanya nadalenca amb els moviments al comerç d'aquesta darrera setmana, amb ofertes i campanyes per activar el consum, no s'ha pogut absorbir la pèrdua d'ocupació d'aquest mes». En aquest contex, UGT alerta que «el nombre de persones que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res arriba aquest mes gairebé a les 300.000 persones, el 72,17% de l'atur registrat». I avisa que tot i «l'evolució positiva de les dades quantitatives en relació amb l'any anterior, no amaguen la precarietat dels llocs de treball que es creen: temporals, amb jornades parcials, salaris baixos i pitjors condicions laborals que abans de l'inici de la crisi».



Baixes en la Seguretat Social

En aquest context, al novembre la Seguretat Social va perdre 4.038 persones afiliades a Catalunya en relació amb l'octubre (0,12%) i 115.288 en relació amb l'any anterior (+3,62%). Al novembre hi havia 3,3 milions de persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya, dels quals 2.745.551 constaven com a assalariats i 547.782 com a autònoms. La contractació també va baixar al novembre a Catalunya. En concret, es van signar 268.606 contractes de treball, 29.243 menys que a l'octubre (-9,82%) i 2.716 més que un any abans (+1,02%). Del total, un 87% eren temporals i només el 13% restant, indefinits. Els 34.721 nous contractes indefinits suposen un descens del 15% en relació al mes anterior però un augment del 4% en comparació amb el novembre de l'any passat.