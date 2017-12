No existeix una definició oficial de país emergent, però els podem identificar amb els països en vies de desenvolupament. La International Financial Corporation ofereix una definició poc precisa: Un mercat emergent és el que es troba en un país amb economia en desenvolupament. Aquests països seran els catalogats com a nacions de renda baixa o mitjana segons la classificació del Banc Mundial; en funció de la renda per càpita.

Un país emergent és aquell l'economia del qual està progressant amb l'objectiu d'esdevenir un país desenvolupat, mostrant liquiditat en la seva emissió de deute local i en el seu mercat financer, i mostrant algun tipus de borsa de compensació i una figura regulatòria. Els mercats de països emergents no tenen uns nivells d'eficiència de mercat ni uns estàndards regulatoris equiparables a aquells dels països més desenvolupats, però sí que compten amb una infraestructura financera física que inclou bancs, una cambra de compensació i una divisa unificada.

Un informe realitzat per l'FMI assenyala que les dues característiques principals que defineixen un país emergent són: la distingible volatilitat del seu mercat i la transitorietat de les seves característiques com a país. Aquest informe determina que els països emergents es troben en constant transició de, per exemple, les seves característiques demogràfiques, les seves taxes de fertilitat, la seva esperança de vida i el nivell educatiu.

Cap organisme internacional defineix una llista dels països emergents i se sol prendre com a referència els índexs. Entre totes les empreses que proveeixen índexs de referència, el que se sol usar per consens a l'hora de definir els mercats emergents és Morgan Stanley Capital International o MSCI. Al 2016, MSCI inclou com a països emergents els següents:

- Amèrica: Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú.

- Europa, Orient Mitjà i Àfrica: República Txeca, Egipte, Grècia, Hongria, Polònia, Qatar, Rússia, Sud-àfrica, Turquia i Emirats Àrabs Units.

- Àsia: Xina, Índia, Indonèsia, Corea, Malàisia, Filipines, Taiwan i Tailàndia.

Segons el MSCI, hi ha 23 països considerats com a economies emergents que representen el 10% de la capitalització mundial. Però hi ha 4 països que suposen un 42% del total de l'índex a causa de la seva importància. Són els anomenats BRICs (Brasil, Rússia, Índia i Xina).