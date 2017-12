Peralada Grup ultima la renovació completa de l´hotel Wine Spa & Golf

La direcció de Grup Peralada ultima la renovació empresa el 2016 de l'hotel Wine Spa & Golf de la mà de la decoradora Sandra Tarruella i, a l'espera d'iniciar l'any que ve la remodelació de la piscina exterior, ofereix actualment als clients els serveis d'un cinc estrelles. Després de la inversió realitzada l'any passat, aquest 2017 s'ha ultimat una sala de televisió amb una àrea annexa pensada per a reunions de grup i s'ha adequat el menjador i la terrassa.

L'hotel té 56 habitacions completament reformades, incloses quatre suites que, amb els noms de les òperes de producció pròpia del Festival de Peralada, ofereixen les últimes novetats en matèria de confort. La joia de la corona després de tota la inversió és, de tota manera, l'àrea de balnerari, centre de bellesa i benestar basat en el que és l'eix del Grup Peralada: el vi. Els clients es poden submergir en un jacuzzi al qual se li afegeix una gerra de vi amb propietats per a la salut; a banda d'això, compten amb diverses opcions de massatge i tractaments.

Una possibilitat que ofereix l'hotel és la d'una àrea privada dins d'aquesta zona d'aigües, denominada Divinum , que disposa de serveis tan sofisticats com un camí amb protuberàncies sobre les quals caminar per tenir un efecte de reflexologia podal sense obviar altres de més clàssics com la sauna o el bany de vapor.



Línia de cosmètica

En tot cas, l'eix de tot l'àrea de balneari i relax és el vi pels seus beneficis naturals, capaços de combatre els radicals lliures i estimular la producció de fibres de col·lagen i elastina, a més de contribuir a la circulació de la sang, per la qual cosa l'hotel ha creat una línia de cosmètica exclusiva. La important remodelació realitzada en tot l'establiment s'aprecia també en àrees com la del gimnàs, que inclou una sala per a classes i activitats dirigides. L'hotel compta amb un camp de golf de divuit forats i un pitch and putt de nou, encara que l'oferta d'activitats inclou també la possibilitat de visitar vinyes i cellers, el castell de Peralada, els jardins o el casino. Un capítol a part representa el restaurant d'alta gastronomia que dirigeixen Xavier Sagristà i Toni Gerez, que recentment ha estat guardonat amb una estrella Michelin.