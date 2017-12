L´Audiència Nacional reprèn avui el judici per l´estafa de Fórum Filatélico

Avui es reprèn a l'Audiència Nacional el judici per la presumpta estafa de Fórum Filatélico amb més declaracions de la trentena d'acusats, després de dos mesos durant els quals han intentat convèncer el tribunal que el negoci dels segells era solvent. Per la Sala penal han desfilat ja la meitat dels acusats, una quinzena de directius, assessors i proveïdors de la filatèlica que han defensat que els diners dels clients no va perillar fins a la intervenció judicial, malgrat que el desfasament patrimonial de què han de respondre s'eleva a 2.848 milions d'euros, com consta en l'acusació de la Fiscalia Anticorrupció. Donat l'elevat nombre de testimonis i pèrits, més de cent, està previst que el judici es prolongui almenys durant els mesos de gener i febrer. Onze anys després de la intervenció judicial d'aquesta entitat, al maig de 2006, l'expresident Francisco Briones s'enfronta a una petició de condemna de fins a 27 anys de presó.