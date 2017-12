Les empreses gironines exporten un 9% més a països de fora la Unió Europea

Les empreses gironines cada cop s'obren més a països de fora la Unió Europea –els coneguts com a tercers mercats- a l'hora d'exportar. Així ho recull l'estadística de certificats de comerç internacional que expedeix la Cambra de Comerç. D'un any per l'altre, se n'han emès un 9% més, passant dels 15.199 del 2016 als 16.339 que ja es porten aquest 2017. Sobretot, es tracta de productes alimentaris (amb una clara preeminència de la carn fresca) que s'envien a la Xina, al Japó i a Corea del Sud. Des de la Cambra de Comerç, però, també es constata un interès creixent de les empreses de la demarcació cap a l'Àfrica. En aquest cas, per vendre-hi maquinària i productes farmacèutics, perquè com concreta el vicepresident de la Cambra, Joaquim Maria Caula, els "aranzels i la situació política" fan inviable exportar-hi carn.