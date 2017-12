El bitcoin esdevé una moneda temptadora a l'abast de totes les butxaques i amb riscos

Comprar bitcoins ha deixat de ser quelcom només de grans inversors desitjosos d'ampliar les seves fortunes per convertir-se en un fenomen en cadena, en què s'arrisquen fins i tot joves de baixos ingressos que aspiren a sumar-se a l'actual escalada alcista d'aquesta moneda virtual. La participació dels mil·lennistes en la bogeria pel bitcoin, que ja ha cotitzat a més de 17.600 dòlars, ha arribat a través de la facilitat que ofereixen els telèfons mòbils.

Revisar les fluctuacions a través d'aplicacions mòbils com «Coinbase», que permet comprar i vendre moneda digital de forma senzilla, s'està convertint en una escena cada vegada més habitual entre amics, companys de feina o el taxista que cedeix a l'impuls de mirar constantment el seu mòbil.

El fàcil accés a la moneda, amb la seva entrada al mercat de futurs dels EUA, ha fet que s'hagi multiplicat per 17 el seu valor des de principi d'any. «Em semblava fascinant la idea d'una moneda que no està lligada a un país. És la versió mil·lennista del joc d'apostes», assegura Vanessa Lorenzo, una jove nord-americana de 26 anys a la qual sempre l'havia atret la idea de comprar bitcoins.

En la seva essència, el bitcoin no està regulat, no depèn de bancs ni està supervisat per institucions governamentals, unes característiques que, juntament amb la possibilitat de guanyar diners de forma fàcil, semblen seduir persones de qualsevol edat i condició.

Finalment, la jove va fer el pas fa dues setmanes, i en comptes de comprar uns mobles que tenia en ment, va decidir invertir aquests 1.000 dòlars tot i que sabia «que no els tornaria a veure». «Abans era una cosa per a homes blancs de classe alta a Wall Street. Però ara és un comportament global», sosté.

Però aquestes monedes virtuals no estan exemptes de crítiques i riscos de seguretat, que experts com Rod Soto, secretari de Hack Miami, una comunitat de « hackers ètics» del sud de Florida (EUA), assegura que és necessari tenir en compte.

«Molta gent és ingènua i està entrant en una bombolla que explotarà en algun moment», explica aquest « hacker ètic» en referència a la volatilitat del bitcoin, tot afegint que alguns països amb inflació, molts de Llatinoamèrica, estan fent servir bitcoins per blanquejar diners.

La majoria de ciutats -entre elles Girona- tenen caixers on es poden intercanviar bitcoins i cada vegada són més els regals per a aquest Nadal que es poden comprar amb un moneder virtual.

Més enllà de l'especulació, persones com el cubà Mario González, un microbiòleg a Miami de 44 anys utilitza la moneda digital per «resoldre problemes de forma còmoda», com enviar diners, sense comissions, a la seva filla que viu a Europa.

Encara que González va començar al món de les criptodivises «com un joc», ara ha invertit «molts més diners» i ho veu com la millor forma de protegir-los. «L'únic del que em penedeixo és de no haver-ho fet abans», assegura. Per a González, la tecnologia que hi ha darrere del bitcoin, anomenada blockchain (cadena de blocs) és una «revolució que canviarà el món» i «cal estar-hi a dins per aprendre'n».



Fenomen històric

Aquesta bogeria traspassa generacions i ha fet entrar també en aquesta roda l'Estat espanyol Adrià Izard, un comercial de 23 anys resident a Miami, considera que «s'ha de ser aquí perquè aquest fenomen passarà a la història», encara que reconeix que va invertir poc «per si m'hi enganxo els dits».

El seu compatriota Pedro Gray, enginyer industrial de 25 anys, hi ha invertit 2.500 dòlars i encara que el primer mes no ho va dir a ningú, confessa haver influït perquè el seu entorn compri monedes virtuals. «M'atrau el fet de guanyar diners, però també que no estigui regulada. No m'hi he ficat només perquè vulgui guanyar a curt termini. Crec en el projecte bitcoin», afirma el jove, que revisa «Coinbase», l'aplicació més descarregada aquest mes a l'App Store als EUA, amb la mateixa freqüència amb què entra a Instagram o Twitter.

Davant els riscos que suposa una inversió així, la temptació d'obtenir un retorn de diners ràpid i més alt només obrint una aplicació mòbil desperta la curiositat de molts, però el « hacker ètic» avisa: «Quan el taxista et diu que està comprant bitcoins, és que ja hi ha una bombolla».