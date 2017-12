Un de cada tres contractes signats al novembre va tenir una durada d'un mes o menys, 678.632 del total de 1.818.339 subscrits, segons l'estadística publicada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal. Durant el mes de novembre es van signar 1.818.339 contractes, 74.000 més que en el mateix mes de l'any anterior, encara que en la comparació intermensual es van subscriure molts menys contractes que a l'octubre, que va tancar amb una xifra de 2.032.379.

D'aquests, menys d'un de cada deu, el 9,4%, van ser contractes indefinits, mentre que un de cada quatre va durar una setmana o menys (481.264). Els homes van acaparar el 55,8% dels contractes, mentre que el 44,2% van ser per a dones. A més, les dones van patir una major temporalitat, ja que dels 804.228 que van signar, un 28,5% van durar una setmana o menys, mentre que en els homes aquesta xifra baixa fins al 24,8%.

No obstant això, si es mira la durada (51,84 dies de mitjana), els contractes realitzats a dones van durar una mitjana de 52,07 dies, mentre que per als homes la mitjana va ser de 51,62 dies. Per edat, gairebé una quarta part dels contractes rubricats van ser per a persones de 45 anys o més, 451.595, mentre que aquells per als menors de 25 anys van arribar als 329.503, un 18%.

Pel que fa a la formació dels contractats, destaquen els treballadors amb estudis secundaris, que representen més de la meitat del total, amb 989.286. Només un 12,7% van ser subscrits per empleats amb estudis superiors, amb 230.662 contractes.

Per ocupació, els llocs per als quals es van fer un nombre més malt de contractes van ser per als peons agraris i forestals (250.635 contractes), seguits dels assalariats en la restauració (221.976), els peons d'indústries manufactureres (136.752), el personal de neteja (108.590) i els dependents de botigues i magatzems (94.133). Les grans creadores d'ocupació van ser les petites empreses, de fins a 50 empleats, que van signar el 56% dels contractes al novembre, amb un total de 1.035.844.

Diferenciant per sectors econòmics, novament al novembre van ser els serveis els que més contractes van generar, amb 1.248.593, dels quals el gruix van ser a l'hostaleria (307.481) i el comerç (205.220).

La campanya de recollida dels cítrics al Llevant va propiciar un augment de la contractació al sector agrari al mes de novembre, amb un total de 274.807 contractes davant dels 267.076 de novembre de l'any anterior. El 97,3% es van signar a l'agricultura (267.374 contractes), mentre que a la silvicultura i explotacions forestals es van subscriure 4.972 i a la pesca i l'aqüicultura van arribar als 2.461.

Dins de la indústria es van signar menys contractes que el mes anterior, 186.097, dels quals la gran majoria, 175.840, els va fer la indústria manufacturera. La construcció també va subscriure menys contractes que a l'octubre, ja que es va arribar als 186.097, mentre a l'octubre la xifra va arribar als 110.228.