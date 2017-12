Inversió en matèries primeres

Han pujat el 2017 I la majoria dels gestors de carteres són rotunds: no, 2018 no serà l´any per guanyar diners en matèries primeres, «probablement el seu preu es moderi», pensa Daniel Lacalle, director d´Tressis Gestió. La previsió és que baixin, entre altres coses perquè, després del recorregut dels últims mesos, algunes marquen màxims difícils de justificar. Les matèries primeres són productes molt lligats a l´evolució del cicle econòmic i tot apunta que en l´any que està a punt d´arribar el creixement es moderarà.

«Ja s´ha passat l´hora de les matèries primeres per invertir –opina Alexis Ortega, soci director de Finagentes–. Hauríem de veure una recuperació molt més potent de la que s´està plantejant perquè pugessin molt. I els bancs centrals no estimularan aquest creixement perquè estan molt preocupats per l´efecte que han provocat les seves polítiques ultralaxes, pels màxims de les borses». A tot això cal sumar que moltes matèries primeres fixen el seu preu a través de derivats, és a dir, es negocien a través de contractes que aposten per un preu futur. «Cap és avui per a nosaltres un actiu interessant. Com a opció a curt termini, per apostar que cauran? Jo m´ho recomanaria –diu Juan Luis García Alejo– però no a un client. Si en tens, ven-les ». És un mercat només per a iniciats en el qual es pot especular fins i tot amb el preu del suc de taronja. Cotitza a la Borsa de Nova York.

El coure i el plom han estat dos dels productes que més alegries han do- nat aquest any als que van decidir invertir-hi. Tots dos registren revaloritzacions que ronden el 25%.L´or és l´estrella. El consens de mercat fixa els preus de venda sobre els 1.200 dòlars l´unça. A punt d´acabar l´any, sobrepassa amb molta comoditat aquesta cota. Ha pujat més d´un 9% des del gener. El que més s´ha revalorat és el pal·ladi. El seu preu s´ha elevat en aquest exercici prop d´un 50%.Amb la generalització de l´ús del fracking als Estats Units i Canadà, l´oferta ha augmentat i els productors tradicionals de l´OPEP han perdut poder per imposar els preus. Tot i que es preveu un lleuger repunt dels preus en 2018, els fons sobirans que capitalitzen la inversió en alguns d´aquests països, com l´Aràbia Saudita o Noruega, busquen alternatives per rendibilitzar les seves inversions i diversificar les seves economies.