La pensió mitjana a Girona puja un 2,38% al desembre fins als 849,83 euros

L'import mitjà de les pensions a Catalunya ha pujat un 1,92% aquest desembre respecte al mateix mes del 2016 fins als 962,68 euros, per sobre la mitjana espanyola, que és de 926,87 euros, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En total, al desembre s'han abonat 1.711.816 pensions, de les quals 1.100.788 van ser prestacions per jubilació, que van sumar un import mitjà de 1.089,24 euros, un 1,95% més. La resta de pensions van ser per orfandat (48.388 amb un import de 379,30 euros), per favor de familiars (1.424 amb un import de 567,39 euros), per incapacitat permanent (165.628 amb un import mitjà de 1.023,31 euros) i viduïtat (395.588 amb un import de 657,91 euros).

Per demarcacions, Barcelona és la que ha registrat un import mitjà més alt de les pensions, amb 996,05 (+1,85%), seguida de Tarragona amb 898,91 euros (+2,02%), Girona amb 849,83 euros (+2,38%) i Lleida, que ha registrat una pensió mitjana de 811,94 euros (+2,05%). En relació a les prestacions per jubilació, l'import mitjà a la demarcació de Barcelona ha estat de 1.125,28 euros, Tarragona de 1.022 euros, Girona de 962,11 i Lleida de 924,13 euros.

En el conjunt del sistema públic es van abonar 9.581.770 pensions contributives, un 1,14% més respecte a l'any passat. Més de la meitat, 5.884.135, són per jubilació; 2.365.468 per viduïtat; 951.871 per incapacitat permanent; 339.052 per orfandat i 41.244 a favor de familiars.

La nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social va sumar 8.881,02 milions d'euros el passat 1 de desembre, amb un increment interanual del 2,99%. L'import mitjà de les pensions aquest mes en el conjunt de l'Estat s'ha situat en 926,87 euros, un 1,83% més, mentre que l'import mitjà de les pensions per jubilació va ser de 1.071,01 euros, un 1,92% més que al mateix mes de l'any passat.