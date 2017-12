La nova etiqueta pepp, els nous plans de pensions

La nova etiqueta PEPP (Pan-European Personal Pension Product) identificarà aquests plans de pensions privats, que hauran de ser autoritzats per l'Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació (EIOPA) i podran ser comercialitzats per bancs, asseguradores, fons o gestors de inversió.



El projecte de Reglament aprovat per la Comissió Europea estableix totes les condicions que haurà de complir un pla de pensions per portar una etiqueta que podria arribar a captar estalvis per valor d'uns 700.000 milions d'euros fins al 2030, segons els estudis d'impacte encarregats pel organisme comunitari.

A qui aniran destinats els plans?

La Comissió assegura que el PEPP serà un producte d'estalvi adequat per a tot tipus de perfils, des de persones amb ocupació, aturats o estudiants. Brussel·les afegeix que el nou pla "podria ser especialment atractiu per als ciutadans que es traslladen d'un país a un altre o per als autònoms que no estiguin coberts per un pla de pensions estatal o d'una empresa".



Quins avantatges tindrà?

L'etiqueta PEPP exigirà al proveïdor complir certes condicions. En primer lloc, la garantia del capital. I en segon lloc, oferir al client cinc opcions d'inversió basades totes elles en una cartera de baix risc. El client podrà canviar d'opció d'inversió una vegada cada cinc abonant una comissió que no podrà superar el 1,5% del balanç del pla.

Els proveïdors del PEPP garantiràn que es pot seguir aportant al pla quan el titular es trasllada a un altre país. En els tres primers anys després de l'entrada en vigor del Reglament, el proveïdor ha d'informar el client a quins països es pot traslladar amb el pla. A partir dels tres anys, el trasllat ha de ser possible a qualsevol país de la Unió Europea.

El client podrà canviar de proveïdor un cop cada cinc anys amb uns costos limitats per endavant. L'única condició és que el canvi sigui per seguir amb el PEPP en una altra entitat i no per traslladar els estalvis a un altre tipus de producte.



Quan estarà disponible el PEPP al mercat?

Encara falta una mica. Potser el 2020 o el 2021, anant bé. El projecte de Reglament iniciat aquest estiu passat, necessita el vistiplau del Consell de la UE i del Parlament Europeu. Un cop aprovat, Brussel·les calcula que les entitats financeres trigaran uns dos anys a comercialitzar plans amb etiquetes PEPP.



Per què li interessa a la Comissió Europea promoure els plans de pensions?

La CE es diu inquieta per l'evolució demogràfica del continent (que en els propers 50 anys podria reduir la proporció de treballadors i pensionistes fins 2-1 freni al quatre a un actual) i per l'escàs nombre d'europeus que completen les seves futures pensions amb un pla privat. Brussel·les assenyala que en l'actualitat només el 27% de les persones entre 25 i 59 anys han subscrit un pla complementari. Brussel·les, a més, vol mobilitzar l'estalvi per augmentar les fonts de finançament de l'economia europea, en particular, de les inversions a llarg termini.