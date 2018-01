Bankia al·lega que la informació a la Borsa va ser «fidel»

El full elaborat per Bankia per a la seva sortida a Borsa l'any 2011 informava de forma «fidel i exhaustiva» tant de la seva situació patrimonial com dels riscos derivats de la inversió en accions del banc, segons es desprèn de l'escrit de defensa que l'entitat bancària ha presentat davant el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, després de l'obertura de judici oral pel presumpte maquillatge dels comptes.

El document explica al llarg de 76 pàgines que el banc, processat com a persona jurídica, no només va ser «totalment transparent» en la informació que va oferir als inversors sinó que el fullet es va confeccionar complint amb la Llei i «en permanent i estret contacte» amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), igual que els estats financers corresponents a l'exercici de 2011 i 2012.

Per tant, rebutja que existeixi responsabilitat penal o civil en la seva actuació i descarta la comissió dels delictes d'estafa d'inversors i falsedat de comptes que sí li atribueixen les acusacions del procés que es dirigeix contra un total de 34 persones, entre elles l'expresident Rodrigo Rato.

Després de cinc anys d'instrucció, el jutge Fernando Andreu va dictar obertura de judici oral el novembre en considerar que es van aprovar uns comptes que no reflectien la imatge fidel de l'entitat. Pel que fa a Bankia, el magistrat manté la seva causa malgrat que el fiscal del cas Alejandro Luzón no exerceixi acusació contra l'entitat i malgrat reconèixer que aquesta ha col·laborat durant la instrucció perquè això no implica que s'arxivi la seva part.

Bankia sol·licita una bateria de diligències entre les quals destaca la testifical d'una trentena de persones entre banquers i auditors com és el cas de l'exgovernador del Banc d'Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez; l'expresident i vicepresident de la CNMV Julio Segura i Fernando Restoy, respectivament; o Matías Amat, el que anés número tres de Bankia i mà dreta de Miguel Blesa en Caja Madrid.

En relació amb els informes pericials, demana que es ratifiquin de nou els perits que han prestat declaració durant la instrucció i diu que aportarà altres quatre nous informes abans de l'inici del judici oral. Fa exprés esment als perits del Banc d'Espanya Víctor Sánchez i Antonio Busquets els qui van ratificar en tres informes lliurats a Andreu que la sortida borsària va ser fraudulenta.

Diu que la instrucció s'ha basat «únicament i exclusivament» en el treball d'aquests dos perits a pesar que existeixen «molts altres informes» que posarien de manifest els errors que haurien comès i que arriben a conclusions contraposades, això és, que la informació dels fullets sí que contenia la imatge fidel del banc i que la reformulació dels comptes es va deure a l'aparició de nous fets posteriors a la formulació de 2012 i no a errors comptables.

Entre altres qüestions, els acusa d'«obviar» en els seus treballs que Bankia comptava amb provisions i que fins i tot en l'hipotètic cas que s'hagués produït la deterioració al que es refereixen, en cap concepte hagués afectat ni als resultats ni a la situació patrimonial de l'entitat, ni per tant a la imatge fidel del banc.