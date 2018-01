El nombre de treballadors autònoms va augmentar un 0,5% a Girona el 2017

Les comarques gironines van ser una de les províncies que va liderar l'augment de treballadors autònoms a Catalunya i a Espanya. Malgrat que el panorama es bastant desolador al cojunt de l'Estat, Girona tenia a finals de desembre un 0,5% més de treballadors per compte propi dels que tenia el 2016.

Un total de nou comunitats autònomes van perdre treballadors per compte propi el 2017, amb Astúries, Castella i Lleó i Galícia al capdavant, mentre que a Catalunya la xifra es va incrementar un 0,1%, segons ha informat la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) en un comunicat.

Concretament, Astúries va registrar un descens de l'1,4%, després de perdre un total de 1.090 autònoms si es compara amb el mateix període de 2016, la qual cosa ha suposat «la més forta baixada en tot Espanya».

Per darrere, li segueixen Castella i Lleó (-1,3%), Galícia (-1,2%), Cantàbria (-1%), País Basc (-0,8%), Aragó (-0,7%), Castella-la Manxa (-0,5%), La Rioja (-0,2%) i Navarra (-0,1%).

Per contra, els majors augments es van registrar a Madrid (+2,2%), Illes Balears (+2%), Canàries (+1,9%), Andalusia (+1%), Múrcia (+0,6%), Comunitat Valenciana (+0,5%) i Catalunya (+0,1%). Extremadura, per la seva banda, s'ha mostrat sense variació en comparació al 2016.

En general, el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) ha tancat l'any amb un augment de 10.468 autònoms, un 0,3% més que el 2016, per la qual cosa el nombre total d'autònoms ha ascendit a 3,2 milions de treballadors per compte propi.

Així, 2017 s'ha consolidat com el cinquè any consecutiu en el qual s'han registrat increments del nombre de treballadors per compte propi, encara que el creixement registrat en els anys successius «ha anat decreixent a poc a poc», segons ha subratllat ATA.

En valors absoluts, el 75% de l'increment d'autònoms va venir de l'impuls de l'emprenedoria a Madrid, encara que, segons ATA, la suma de 5.010 autònoms a Andalusia també ha contribuït al fet que el tancament de l'any a Espanya hagi estat positiu.

El president de l'associació, Lorenzo Amor, ha afirmat que les xifres de 2017 «no són dolentes», però considera que si l'ampliació de la tarifa plana s'hagués posat en vigor en el moment que es va aprovar la Llei, s'haurien registrat unes altres xifres.

Per a Amor, 2018 serà «un any molt important per als autònoms», perquè «quan es legisla a favor dels autònoms, creix l'ocupació, tant per compte propi com per compte d'altri».

Amor espera que amb la llei de mesures urgents per als treballadors autònoms les comunitats que perden autònoms deixin de fer-ho i que la resta de regions puguin sumar emprenedors «que es consolidin en el temps».

«2017 ha estat un any d'espera que no ha aconseguit frenar en sec el creixement d'autònoms, però sí desaccelerar el seu impuls», ha subratllat Amor, després d'afirmar que «el gener serà un mes d'increment d'autònoms ja que són molts els que han ajornat la seva alta fins que entrés en vigor la tarifa plana de 12 mesos».

A més, de cara a aquest any, preveu que es creïn 135.000 ocupacions sota el paraigua dels autònoms, «dels quals 65.000 seran nous autònoms i la resta, treballadors per compte d'altri».