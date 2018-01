La construcció alenteix la seva recuperació a les comarques gironines durant el 2017

El termòmetre de la construcció a les comarques gironines s'està refredant. Durant el 2017, el sector ha alentit la seva recuperació durant el 2017, segons recull l'estadística del Col·legi d'Aparelladors. L'any passat, arreu del territori es van acabar 1.876 habitatges. Són un 8,72% més que el 2016. I la previsió per al 2018 és que el sector segueixi estancat: durant l'any passat els estudis geotècnics no van augmentar, un indicador que les noves construccions tampoc es dispararan.

El president dels aparelladors gironins, Miquel Vendrell, atribueix aquesta desacceleració a la «incertesa laboral» i al fet que l'accés al crèdit continua essent «limitat», més que no pas a la situació política que s'ha viscut a Catalunya. Després de tocar fons el 2014 (llavors, només es van acabar 1.015 habitatges) la construcció gironina ha tancat els tres darrers exercicis en positiu. Tot i partir de xifres baixes, va viure augments del 28 i el 30%. És a dir, que ha anat creixent d'un any a l'altre, però cada vegada a menor ritme. Els aparelladors calculen que la xifra òptima seria poder acabar uns 4.000 habitatges anuals, molt lluny dels més de 13.000 del rècord de la bombolla, però més del doble dels actuals 1.800.



Menys estrangers

Segons les estadístiques del Col·legi d'Aparelladors, el Gironès i les comarques costaneres, l'Alt i el Baix Empordà i la Selva, és allà on més es concentra l'obra nova, encara que en l'últim any hi ha una embranzida important en comarques interiors.

Vendrell va explicar que els estrangers que construeixen o compren habitatges a la demarcació han anat a la baixa d'un any per l'altre. L'any passat, 237 dels 1.846 habitatges que es van acabar al territori –tant nous com rehabilitacions– tenien un propietari estranger al darrere (sobretot russos, francesos i alemanys). És a dir, un 12,8% del total.

Davant l'estancament, les rehabilitacions continuen essent la taula de salvació. L'any passat, els aparelladors van demanar visats per poder començar a construir 1.198 habitatges nous arreu de la demarcació. Però també van sol·licitar permisos per engegar 1.354 rehabilitacions. És a dir, que durant el 2017 es van encarregar més reformes d'habitatges que no pas obra nova arreu de les comarques gironines. Una situació que també es va donar durant el 2016.

L'estudi detallat que va presentar Miquel Vendrell fa una projecció del 2018 i calcula que aquest any que tot just comença es tancarà amb gairebé 2.000 habitatges acabats (en concret, 1995). És a dir, que es repetirà el creixement del 8% registrat aquest 2017. El president del col·legi admet que la recuperació «serà lenta», però confia que en un futur es pugui arribar a la xifra de 4.000 habitatges anuals acabats. Aquest és el número que el sector considera òptim perquè el territori no tingui «dèficit d'habitatge» i els preus remuntin massa a l'alça com va passar amb la bombolla immobiliària.