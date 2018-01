Lidl deixa de vendre ous de gallines engabiades

Lidl s'ha convertit des del passat 1 de gener en la primera cadena de distribució a Espanya en no tenir en els seus lineals ous de gallines engabiades i en garantir que el 100% dels ous que comercialitza provenen de gallines criades lliures de gàbia.

En concret, la signatura, que va començar amb aquesta transformació el 2013, s'ha avançat en set anys al consens del mercat en aquesta mesura, prevista per 2025, data límit per a la supressió de les gàbies de cria d'aquest animal.

"Hem apostat per l'eliminació dels ous de gallines engabiades, amb el benestar animal i la sostenibilitat com a eixos claus del nostre compromís i mantenint la nostra essència basada en oferir qualitat al millor preu", ha assenyalat el director general de compres de Lidl, Miguel Paradela, durant la presentació de l'anunci.

Els ous comercialitzats a Lidl procedeixen de quatre proveïdors espanyols, de manera que es garanteix que el 100% és d'origen nacional. "Els nostres ous són espanyols i no recorrerem a importacions en el cas d'una major demanda, ja que els nostres proveïdors han tingut aquests anys per adaptar les seves explotacions. A més, hem mantingut els preus i el nostre assortiment segueix sent el més barat del mercat" , ha recalcat.

D'aquesta manera, Lidl deixa de vendre ous de categoria 3, els corresponents a gallines engabiades, i comercialitza en els seus lineals només els que provenen de gallines criades lliures de gàbia.