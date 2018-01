Fins a quin nivell pot arribar la recuperació del preu del petroli?

Una altra setmana de pujades en el preu del petroli i un altre rècord per a les apostes dels administradors de fons que asseguren hi haurà augments. Però poden durar? Mentre les apostes a l'alça dels futurs en el cru West Texas Intermediate i el Brent arriben a nous màxims i el referent global cau fins als 70 dòlars de cara a menors reserves, els alcistes semblen tenir el control del mercat. Però comencen a sorgir advertències sobre un retrocés.

«La pregunta que se m'acut és: fins on pot arribar aquest mercat?», va dir Rob Haworth, que col·labora en la gestió de 150.000 milions de dòlars en actius al Bank Wealth Management. Com més pugi el preu del petroli, més possibilitats hi ha que l'OPEP es replantegi les seves reduccions de l'oferta i que la producció augmenti, va afegir. Per ara tot bé.

L'OPEP està obstinada a mantenir les seves reduccions en la producció per a la resta de l'any, va dir la setmana passada el ministre d'Energia dels Emirats Àrabs Units, Suhail Al Mazrouei.

El superàvit de les reserves globals pràcticament s'ha esvaït i el creixement de la demanda és prou fort com per absorbir els augments americans de la producció de cru, segons la principal analista del mercat petrolier a Energy Aspects Ltd, Amrita Sen.

Però Goldman Sachs adverteix que l'OPEP intentaria evitar una recuperació del petroli per sobre dels 70 dòlars el barril per esmorteir l'impacte en l'economia global i els subministraments de rivals. El govern nord-americà està pronosticant que la producció d'aquest any i el que ve arribarà a nivells rècord.