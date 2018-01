L'IRTA desenvolupa dos productes biològics per combatre la podridura dels presseguers

Investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han desenvolupat en el marc del projecte europeu Biocomes dos productes biològics, una soca de Bacillus amyloliquefaciens i una altra de Penicillium frequentans així com una estratègia de control basada en ells per tal de lluitar contra Monilinia, el fong que més afecta els cultius de fruita de pinyol a Europa. Es tracta de dos productes més sostenibles i saludables i amb els quals s'ha pogut demostrar que s'aconsegueixen uns resultats similars als dels productes químics en el tractament de la podridura marró en els fruits de pinyol.

I és que cal tenir en compte que l'enduriment de la legislació i la demanda creixent dels consumidors de productes més saludables i segurs i respectuosos amb el medi ambient posa de manifest la necessitat d'una alternativa en el tractament de les plagues i malalties. La investigadora de l'IRTA, Neus Teixidó, junt amb la resta de l'equip de Patologia de la postcollita, ha dirigit una tasca del projecte europeu Biocomes amb l'objectiu de desenvolupar dos productes de control biològic per combatre la podridura marró en la fruita de pinyol.



Atacs constants

En un ecosistema natural, les plantes són atacades constantment per tot tipus de plagues i malalties com els insectes, els fongs i els bacteris. Els vegetals poden sobreviure gràcies a la intervenció dels enemics naturals de les plagues i els patògens nocius. Però els camps de conreu són més inestables a causa de les interferències humanes. Els enemics naturals de les malalties que fan malbé les plantes acostumen a desenvolupar-se massa tard o a no ser suficientment nombrosos. El control biològic consisteix a alliberar més organismes d'aquest tipus per combatre les plagues i les malalties que afecten la collita. Les investigacions de l'IRTA en aquest àmbit s'han centrat en desenvolupar dos productes biològics per lluitar contra Monilinia en els cultius de fruita de pinyol. El control d'aquesta malaltia es fa majoritàriament mitjançant l'ús de productes químics de síntesi però l'enduriment de la legislació i la demanda creixent dels consumidors de productes més saludables i segurs i respectuosos amb el medi ambient posa de manifest la necessitat d'una alternativa en el tractament de les plagues i malalties.

Els resultats obtinguts pels investigadors de l'IRTA determinen que els dos productes de control biològic estudiats aconsegueixen uns resultats similars als dels productes químics en el tractament de la podridura marró en els fruits de pinyol. L'eficàcia d'aquests productes biològics ha estat validada en diferents zones europees: en camps de cirera a Bèlgica i en camps de préssec i nectarina a Itàlia, França i Catalunya.



Registre i posada a la pràctica

L'últim pas necessari després d'aquest projecte consisteix en el registre i la implementació d'aquests nous productes de control biològic al mercat. En aquest sentit, els resultats de la investigació de l'IRTA faciliten noves eines pels productors i avantatges pels consumidors, permeten complir les restriccions legislatives i donar resposta a la demanda d'aliments saludables i segurs.

Biocomes ha estat un projecte de 4 anys amb la participació de 27 socis (13 empreses i 14 institucions de recerca entre les quals l'IRTA) de 14 països diferents que pretenia desenvolupar productes biològics per al sector agrícola i forestal europeu.