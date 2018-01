Catalunya tanca el 2017 amb 79.200 desocupats menys i una taxa del 12,63%

Catalunya ha tancat el 2017 amb un total de 479.200 desocupats, la cosa que suposa una reducció del 14,19% en comparació amb l'últim trimestre del 2016, amb 79.200 desocupats menys, i el que situa la taxa d'atur en el 12,63%, dues dècimes per sota de la registrada a tancament del 2016, del 14,85%.

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya és la segona comunitat autònoma amb un descens més pronunciat de l'atur interanual, només per darrere d'Andalusia, amb 159.700 desocupats menys que fa un any.

En el conjunt d'Espanya, l'atur va baixar en 471.100 persones el 2017, la qual cosa suposa un 11,1% menys que el 2016, en registrar el cinquè descens anual consecutiu, i la taxa d'atur se situa en el 16,55%, gairebé 2,1 punts menys que el 2016 (18,6%) i el nivell més baix des del 2008 a tancament d'any.