L'IPC arrenca l'any en el 0,5%, la taxa més baixa des de setembre de 2016

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va retrocedir un 1,1% al gener en relació al mes anterior i va retallar la seva taxa interanual sis dècimes, fins al 0,5%, el nivell més baix en 16 mesos, segons l'indicador avançat publicat aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Estadística assenyala que en el descens de l'IPC del gener hi ha influït principalment l'abaratiment de l'electricitat, davant l'augment que va experimentar el mateix mes del 2017.

La taxa interanual del gener és la dissetena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són a dia d'avui un 0,5% superiors als de fa un any. No obstant això, no es registrava una taxa tan baixa des del setembre del 2016, quan la inflació va pujar fins al 0,2% després d'haver estat vuit mesos consecutius en negatiu.

En el primer mes de l'any 2018, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en el 0,7%, cinc dècimes per sota de la registrada el desembre del 2017, mentre que la variació mensual va ser del -1,5%.

En termes mensuals, l'IPC va baixar un 1,1% el gener, sis dècimes més del que ho va fer el mateix mes del 2017 (-0,5%), però sense arribar a aconseguir els descensos registrats el 2015 i 2016 (-1,9% en tots dos casos).

L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC del gener el proper 15 de febrer.