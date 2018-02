Preveuen que l'economia espanyola creixerà un 2,5 per cent aquest any

Axesor preveu que l'economia espanyola creixi un 2,5% el 2018 i que la taxa d'atur mitjana de l'any se situï en un 15,1%, amb un dèficit públic del 2,6%, però adverteix que si es perllonga el conflicte polític a Catalunya pot tenir efectes «potencialment nocius» per a la recuperació.

Així ho indica en el seu informe Focus del mes de gener, en què pronostica que l'economia espanyola fins i tot pot superar el creixement del 2,5% previst, ja que, després d'un trimestre enormement «difícil» pel risc polític derivat de la situació a Catalunya, els indicadors econòmics i financers de tancament de 2017 i d'inici de 2018 apunten que «potser no s'hagi valorat correctament la inèrcia i fortalesa de l'economia espanyola».

L'agència de ràting adverteix que el risc polític en l'àmbit estatal es troba en la qüestió catalana, encara «no resolta», que podria tenir efectes «potencialment» nocius «per a la recuperació, i avisa que el risc d'inestabilitat financera segueix sent elevat». Així i tot, amb el context macroeconòmic internacional actual i la «bona velocitat de creuer» amb la qual l'economia espanyola va tancar el 2017, Axesor mostra un «moderat optimisme» per al 2018, per al qual augura un creixement del 2,5%, sis dècimes menys que l'any passat.

Així mateix, preveu un creixement de l'ocupació del 2%, set dècimes menys que al 2017, de manera que la taxa d'atur es reduiria fins al 15,1%, des del 17% que preveu per al 2017, en un context d'una inflació mitjana anual que es reduirà set dècimes.