Els preus cauen vuit dècimes al gener a Girona i deixen una inflació anual de l'1%

La temporada de rebaixes i la fi de la campanya de Nadal i de Cap d'Any han provocat una caiguda de preus en relació amb al desembre que aquest any s'ha concretat a Girona amb una reducció de vuit dècimes, especialment pel comportament de la cistella del sector del vestit i el calçat on els preus han baixat més d'un 15%, segons l'institut d'estadística espanyol. La inflació anual s'ha situat al gener a Girona en l'1%, quatre dècimes menys que al desembre (1,4%) i la taxa de l'IPC més alta de tot l'estat espanyol conjuntament amb Guadalajara. Per trobar una taxa tan baixa a Girona cal remuntar-se fins a l'octubre del 2016. El refredament d'aquesta taxa anual de la inflació s'ha produït sobretot per la forta pressió a la baixa que ha protagonitzat la caiguda del preu de la factura elèctrica per contra de la pujada que va registrar al gener del 2017.