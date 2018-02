L'administració concursal d'Unipost -el bufet d'advocats Jausàs- ha rescindit el contracte de director general a Pablo Raventós, després que la setmana passada l'operador postal va entrar en liquidació en no trobar un comprador, segons l'administrador concursal. Al directiu li correspon una indemnització de set dies per any, el que suposa 88.625 euros.