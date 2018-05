L'empresa biotecnològica AB Biotics redueix un 85% les seves pèrdues

La millora s'explica per la progressió del negoci i per la posada en marxa dels acords signats entre el 2014 i el 2017

europa press/ddg segons va informar l'empresa, la millora dels seus resultats anuals en 2017 s'explica per la progressió del negoci i per l'engegada dels «nombrosos» acords signats per la firma catalana en el període comprès entre 2014 i l'any passat. ai

30.04.2018 | 23:55