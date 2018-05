Una proposta pels treballadors que s'han quedat al carrer

El diputat del PSC per Girona, Marc Lamuà, en un acte.

El grup dels socialistes al Congrés dels Diputats, en el que participa el representant gironí Marc Lamuà, està preparant un seguit d'iniciatives parlamentàries perquè el Govern del PP hagi de justificar les seves actuacions respecte a Correus i perquè doni explicacions de com ho farà per mantenir els serveis públics. Lamuà apunta a la necessitat que l'executiu de Rajoy «també expliqui com pensa reabsorbir en el món laboral els 9.000 treballadors de correus que les seves retallades han deixat al carrer».