L'atur a Catalunya cau de 12.515 persones a l'abril

Més contractes que mai en un mes d'abril

Cobertura social del 55,85%

La caiguda de l'atur a Catalunya es registra tot i que a l'abril de l'any passat es va celebrar la Setmana Santa mentre que aquest any aquest període de vacances ha caigut en l'última setmana de març.La sèrie del ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social, que comença el 1996, indica que el mes d'abril és un mes on sempre ha baixat el nombre de persones a l'atur només en l'excepció dels anys més durs de la crisi, el 2008 i el 2009, anys que l'atur en aquests mesos va augmentar.La caiguda de la desocupació aquest mes d'abril, 12.515 persones menys, és la més baixa dels últims cinc anys i està per sobre de les 7.055 persones que va caure a l'abril del 2013.En termes anuals, Catalunya manté la seva tendència de reduccions de la taxa interanual de l'atur que es va iniciar al juliol del 2013, ara fa 58 mesos i prop de cinc anys. En relació amb l'abril del 2017, l'atur a Catalunya ha disminuït de 26.805 persones, el 6,3% menys. Es tracta de la caiguda més baixa en aquest mes dels últims cinc anys, des de l'abril del 2013.Per sectors d'activitat, l'atur cau en totes les activitats. Els serveis és on més disminueix l'atur amb una reducció de 9.914 persones en relació amb el mes de març, el 3,41% menys. Després dels serveis se situa el sector industrial amb una baixada de 1.111 persones el -2,37%. En tercer lloc se situa la construcció que redueix l'atur en 940 persones, el 2,65% i l'agricultura amb 494 persones menys, el 4,71% menys.Per demarcacions, als quatre territoris del Principat es registra una reducció de la desocupació. A Barcelona, el nombre de persones inscrites a l'abril a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es va situar en 292.437 persones, 8.353 desocupats menys que al març, el 2,78% menys. És la caiguda més baixa en un mes d'abril des de l'abril del 2014.En termes anuals, l'atur a les comarques de Barcelona ha caigut a l'abril de 22.717 persones, el 7,21% menys. Barcelona encadena 58 mesos de caigudes interanuals, des del juliol del 2013.El nombre de persones inscrites a l'abril a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Girona es va situar en 36.793 persones, 2.027 desocupats menys que al març, el 5,22% menys, la caiguda percentual més gran registrada a Catalunya.En termes anuals, l'atur a les comarques gironines ha caigut a l'abril de 1.853 persones, el 4,79% menys. Girona encadena 57 mesos de caigudes interanuals de l'atur, des de l'agost del 2013.El nombre de persones inscrites a l'abril a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida es va situar en 21.925 persones, 320 desocupats menys que al març, l'1,44% menys.En termes anuals, l'atur a les comarques lleidatanes ha caigut a l'abril de 198 persones, el 0,89% menys que el mateix mes de l'any passat. Lleida encadena 59 mesos de caigudes interanuals de la desocupació, des del juny del 2013.Finalment, a Tarragona el nombre de persones inscrites a l'abril a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es va situar en 47.791 persones, 1.815 desocupats menys que al març, el 3,66% menys.En termes anuals, l'atur a les comarques tarragonines ha caigut a l'abril de 2.037 persones, el 4,09% menys que el mateix mes de l'any passat. Tarragona encadena 58 mesos de caigudes interanual de la desocupació, des del juliol del 2013.El nombre de persones inscrites a les llistes de les oficines dels Serveis Públics d'Ocupació s'ha situat a l'abril en 3.335.868 persones, la xifra més baixa registrada en qualsevol mes des del gener del 2009 i 86.683 persones menys que el mes de març. El Ministeri destaca que aquesta disminució de l'atur en aquest mes d'abril sense Setmana Santa és la reducció més gran en un mes d'abril de tota la sèrie històrica.En relació amb l'abril del 2017, la reducció de l'atur ha estat de 237.168 persones, el 6,6% menys.El nombre de contractes laborals que es van signar a l'abril a Catalunya es va situar en 256.614 contractes, 14.794 més que a l'abril de l'any passat, el 6,12% més. Des de l'inici de la sèrie del ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al maig del 2005, mai a Catalunya s'havien signat tants contractes de treball en un mes d'abril.Del total de contractes signats el 14,78% eren indefinits i la resta, el 85,22% van ser temporals. Els contractes indefinits creixen l'11,42 % en relació amb l'abril del 2017 i els temporals el 5,25%.El nombre de contractes indefinits signats a Catalunya a l'abril, 37.920 contractes, és la xifra més gran fins ara registrada en aquest mes des de l'abril del 2008 quan es van signar 42.057 contractes.En xifres del mes de març, dels 411.461 aturats que hi havia a Catalunya el mes de març, només 229.812 persones rebien algun tipus de prestació econòmica, amb una cobertura social del 55,85%. Les prestacions contributives només la rebien 116.059 persones, el 28,21% del total.