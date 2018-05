J. Vigas inaugura la planta de Badajoz, on vol controlar les primeres fases del tap de suro

L'empresa de Palafruguell J. Vigas s.a., referent del sector del suro, ha estrenat a San Vicente de Alcántara (Badajoz) unes noves instal·lacions on porta a terme els primers passos del procés de fabricació de taps i discos de suro, de la recollida en les deveses extremenyes escollides fins a la primera classificació de taps. A les instal·lacions de Palafrugell continuaran portant-se a terme la resta dels processos i controls de fabricació i acabats.

Vimatap15, que és el nom que té la fàbrica d'Extremadura, va néixer fa tres anys amb l'objectiu de controlar la traçabilitat del suro des del principi fins al final. La proximitat i el coneixement de les explotacions sureres, permet a J. Vigas seleccionar millor la matèria primera i aplicar els controls de qualitat més exigents. D'aquesta manera la firma gironina disposa d'un estoc permanent que l'eximeix de dependre de «les especulacions del mercat» i, sobretot, «rebutjar qualsevol defecte, tant visual com organolèpticment que pogués existir», van explicar des de l'empresa.

Vimatap15 és el resultat de l'aposta per la qualitat, innovació i recerca de dues famílies (una d'extremenya i una altra de catalana) amb molta experiència i professionalitat en el sector surer.

Amb capacitat per a 80 milions d'unitats anuals, J.Vigas està especialitzada en la producció de taps de suro natural i 1+1 per a vins tranquils, partida que suposa el 75% dels seus ingressos, mentre que el 25% restant correspon a taps per a caves espumosos. En total, els seus ingressos en l'últim exercici van ascendir a 9,85 milions d'euros, un 5,3% per sobre dels 9,35 milions d'euros del curs anterior. D'aquesta xifra, al voltant de 6 milions d'euros van procedir de l'exportació a països com França, Itàlia, Suïssa, Alemanya i els Estats Units.



Inauguració amb el president

L'acte d'inauguració de Vimatap15, que es va celebrar el 18 d'abril, va comptar amb la presència del president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el conseller d'Economia i Infraestructures, José Luis Navarro, entre d'altres autoritats, així com amb la reconeguda enòloga María Isabel Mijares.

L'empresa comptava ja amb 44 professionals a inicis de 2018. El seu departament tècnic està compost per una plantilla de professionals del sector (químics, enòlegs, biòlegs), aparells d'alta i nova tecnologia, espectrofotòmetre, per a l'estudi del color, dos cromatògrafs de gasos de masses que permeten realitzar més de 10.000 analítiques a l'any i tast sensorial «tap a tap».

Un control, pas a pas, dels diferents processos de fabricació, que fa possible obtenir un producte final que compleix amb els certificats i protocols de qualitat més exigents. L'experiència i professionalitat d'una empresa amb més de 125 anys d'història, que té com a política la millora continuada, que destina anualment importants recursos a seleccionar la millor matèria primera, invertir en el seu Departament Tècnic i projectes de R+D avalen els taps de suro de J. Vigas.