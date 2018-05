Foment licita inversions per valor de 78 milions d'euros a Catalunya fins a l'abril

El Grup Foment ha realitzat licitacions d'inversió per valor de 77,92 milions d'euros a Catalunya entre els mesos de gener i abril d'aquest any, segons dades del Ministeri publicades ahir.

En el conjunt d'Espanya, les licitacions d'inversió del Grup Foment van superar els 1.045 milions d'euros fins a l'abril i van créixer el 89,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

En una nota de premsa, el Ministeri de Foment també assenyala que en els quatre primers mesos de l'any, les adjudicacions d'inversió del grup van ascendir a 804 milions d'euros, el 14,63% més que en el mateix període de fa un any.

Les empreses van ser el principal ens contractant, amb 867,73 milions d'euros (el 83% del total), seguides pel Ministeri, amb 176,28 milions d'euros (el 16,9%), i els Organismes Autònoms i Agències, amb 1,07 milions d'euros (el 0,1%).

En l'acumulat gener-abril, la manera ferroviari va ser el principal amb 507,34 milions d'euros de licitació d'inversió (un 48,5% del total licitat en inversió), seguit per aeroports, amb 249,87 milions d'euros (un 23,9%); carreteres, amb 172,14 milions d'euros (un 16,5%); i ports, amb 103,74 milions d'euros (un 9,9%).

Entre les principals licitacions d'inversió registrades destaca el servei de neteja de trens i locomotores, dependències de servei i viatgers en estacions, tallers i oficines del grup Renfe, amb 306,72 milions d'euros.

Per comunitats autònomes, a tancament d'abril del 2018, van destacar les licitacions d'inversió a Madrid (167,22 milions d'euros), País Basc (163,38 milions d'euros), Castella i Lleó (140,31 milions d'euros), Galícia (124,05 milions d'euros) i Andalusia (99,1 milions d'euros).



Per comunitats autònomes

D'una altra banda, en les adjudicacions d'inversió del Grup Foment fins a l'abril, carreteres va adjudicar projectes per import de 309,02 milions d'euros; ferrocarrils, per 213,53 milions; aeroports, per 202,86 milions; i ports, per 78,2 milions d'euros.

Respecte al mateix període de l'exercici anterior, els ferrocarrils van ser la manera que més va créixer, amb un augment del 153,5% fins als 213,53 milions d'euros.

Quant a les Comunitats Autònomes amb imports superiors als 75 milions d'euros en adjudicació van destacar Castella i Lleó, amb 102,25 milions d'euros, Andalusia (83,86 milions d'euros), Galícia (79,12 milions d'euros), Catalunya (77,92 milions d'euros) i Aragó (75,65 milions d'euros).