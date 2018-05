L'exconseller Andreu Mas-Colell rebrà un dels Premis Manel Xifra

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group reconeixeran l'1 de juny a Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat amb el Premi Manel Xifra i Boada a la transmissió del coneixement tècnic i tecnològic. Mas-Colell és professor catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, en situació d'excedència. Va ser catedràtic d'Economia a la Universitat de Harvard (1981-96), professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-2010). Del 2000 al 2003 va ser conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. I posteriorment conseller d'Economia i Coneixement (des de desembre de 2010 fins al gener de 2016). El 2005 va ser escollit membre de l'Institut d'Estudis Catalans i el 2008 de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques.

Quant al Premi Manel Xifra i Boada a la millor trajectòria professional recaurà en Josep Oller Mató. Oller és pèrit industrial en l'especialitat de química. Oller, de 97 anys, és l'enginyer col·legiat amb més antiguetat ja que està col·legiat des del 25 de maig de 1944. Va estar vinculat als orígens del Col·legi a Girona. La seva trajectòria professional va estar vinculada a l'empresa Industrias Químicas y Tartáricas «els Químics» de Girona, on va arribar a ser el cap de producció. També va ser director tècnic de La Gremial, dedicada a les begudes carbòniques i a productes de neteja. Fora de la seva trajectòria professional cal destacar que Oller va ser un dels fundadors dels Manaies de Girona, l'any 1940, malgrat que els va haver d'abandonar per anar a Barcelona a cursar els seus estudis de pèrit industrial.

El Premi Manel Xifra i Boada al grup de recerca aplicada o centre tecnològic, enguany es concedirà al Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica (CIT UPC). CIT-UPC és una fundació que agrupa més de 20 laboratoris especialitzats en R+D+i i que busca estrènyer el contacte entre universitat i sector productiu. Els centres que agrupa CIT-UPC generen conjuntament un miler de nous projectes i convenis R+D+I, més de 50 patents registrades, participació en prop de 25 empreses i creació d'una dotzena de firmes.

Pel que fa als Premis Manel Xifra i Boada en reconeixement als joves enginyers que seran guardonats pel Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG pel millor projecte de final de carrera, seran Albert Arévalo Viladevall, graduat en Enginyeria Mecànica pel seu projecte «Disseny i fabricació del prototipus per l'aplicació de microesferes en paper»; Jacob Soler Bertrán, graduat en Enginyeria Química pel seu projecte de final de carrera «Desenvolupament d'elèctrodes per a la fabricació de supercondensadors basats en suport físic de nanocel·lulosa»; i Robert Gifreu Pons, graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica pel seu projecte «Seguiment de les evolucions d'un gos ensinistrat per part d'un drone per a l'optimització d'operacions de rescat».