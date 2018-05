El salari mitjà de la Unió Europea augmenta la diferència amb el català

El salari mitjà català amplia la diferència amb el de la Unió Europea i se situa en 1.725 euros mensuals bruts. Tot i que els sous han incrementat un 0,2%, no ho han fet tant com al conjunt d'Europa, on han crescut un 3,3% i són de 2.000 euros de mitjana.

La diferència entre el salari mitjà català, de 1.725 euros, i el de la Unió Europea s'ha ampliat un 2,7% durant el 2017 i se situa un 13,7% per sota de la mitja comunitària, que és de 2.000 euros, segons un estudi d'Adecco que es va donar a conèixer ahir. Tot i que els sous a Catalunya han incrementat un 0,2%, no ho han fet tant com al conjunt d'Europa, on han crescut un 3,3%. Amb tot, els sous a Catalunya són 86 euros superiors a la mitja del conjunt de l'Estat, on se situen en 1.639.

De fet, segueix en una posició intermèdia, ja que hi ha 15 països europeus amb sous mitjans més baixos que els catalans i n'hi ha una dotzena que els tenen més elevats. Per sota seu es troben els països de l'Europa de l'Est. Per sobre Catalunya hi ha Itàlia, amb 2.033 euros bruts; França, amb 2.356; el Regne Unit, amb 2.381; i Àustria, amb 2.504.

L'estudi d'Adecco classifica els 28 països de la Unió Europea en tres grups i Catalunya i l'Estat espanyol se situen en el grup intermedi, on hi ha una remuneració mitjana d'entre 1.000 i 2.500 euros. En aquest nivell hi ha Portugal, amb 1.017 euros; Grècia, amb 1.023 euros; Eslovènia, amb 1.129 euros; Malta amb 1.265 euros; Xipre, amb 1.291 euros; Itàlia, amb 2.033; França, amb 2.356; i el Regne Unit, amb 2.381 euros.

La bretxa salarial entre Catalunya i Alemanya arriba als 994 euros mensuals. De fet, els sous catalans són un 36,5% més baixos que els germans, que se situen en 2.719 euros. Això significa que un català ha de treballar 19 mesos per obtenir uns ingressos similars a un assalariat mitjà alemany en un any.