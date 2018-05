Afrucat preveu un 17% menys de producció de préssec i nectarina

Afrucat preveu que la producció de préssec i nectarina serà una de les més baixes dels darrers anys i se situarà un 17% per sota de la campanya passada, en què Catalunya va assolir el rècord productiu en fruita de pinyol. En concret, estima que enguany s'assoliran unes 471.430 tones, respecte a les 567.808 tones del 2017. Aquesta davallada de la collita, produïda sobretot per l'afectació de gelades i pedregades, fa encarar la campanya amb moderat optimisme ja que des del sector confien que hauria de contribuir a un repunt dels preus, en relació amb les darreres campanyes. Cal remarcar que el 2017 va ser el primer any en què va disminuir la superfície de préssec i nectarina, malgrat que només va caure un 2%, després d'anys de creixement exponencial a Catalunya. La campanya porta enguany entre 7 i 15 setmanes de retard, en funció de la zona, respecte a la passada.

A les comarques de Girona, serà un 10% inferior a l'any passat, amb una producció estimada de 1.750 tones, respecte les 1.937 del 2017. A les de Lleida, principals productores de préssec i nectarina de l'Estat, la collita també serà un 17% inferior en relació amb la campanya anterior, amb una producció de 428.790 tones i d'un 10% per sota que la mitjana 2013-2017.