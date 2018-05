La Generalitat autoritza a Hard Rock la llicència del projecte BCN World

La Generalitat va desbloquejar el projecte conegut com a BCN World i va atorgar al grup Hard Rock l'autorització per a la instal·lació i explotació d'un casino de joc al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou , que ha passat a anomenar-se Hard Rock Entertainment World.

Segons va informar ahir la conselleria d'Economia i publica el DOGC, el nom comercial del complex serà Hard Rock Entertainment World i comptarà amb un Hard Rock Hotel & Casino Tarragona.

Per poder fer efectiva l'adjudicació de l'autorització per a la instal·lació i explotació del casino, el grup nord-americà haurà de dipositar una fiança de 10 milions d'euros en un termini de deu dies hàbils a comptar des de demà, import en el qual s'inclouen els tres milions d'euros que Hard Rock va aportar el passat 28 de juny com a garantia provisional per poder participar en el concurs.

Hard Rock va ser l'única empresa que es va presentar al concurs per desenvolupar el complex d'oci i entreteniment.

Hard Rock Entertainment World disposarà d'una àrea destinada al joc que ocuparà un màxim de 7.595 metres quadrats i el futur projecte també inclou dos grans hotels amb una superfície aproximada de 63.000 metres quadrats, un espai comercial d'uns 15.000 metres quadrats, un espai destinat a la restauració de gairebé uns 5.900 metres quadrats i prop de 6.000 metres quadrats dedicats a oci i entreteniment en directe.

L'empresa nord-americana preveu realitzar una inversió inicial d'uns 700 milions d'euros en la qual s'inclouen la compra dels terrenys, els costos de construcció, les despeses financeres, etc.