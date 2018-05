La tripulació de cabina de Ryanair amenaça de fer vaga aquest estiu

Els sindicats de tripulants de cabina d'Espanya (USO i SICTPLA), Portugal (SNVPAC), Itàlia (UIL) i Bèlgica (CNE) amenacen amb una vaga en àmbit europeu aquest estiu si Ryanair no atén les seves demandes laborals. Reclamen a la companyia de baix cost que apliqui la legislació de cada país on opera perquè, segons diuen, ara aplica la normativa irlandesa i això afecta els drets dels treballadors. Els representants sindicals es van reunir ahir a Madrid per exigir-li també les mateixes condicions a tot el personal, ja sigui de la mateixa empresa o contractat a través d'agències o ETT.