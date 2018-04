Així són les noves assegurances que contracten les pimes innovadores

La tecnologia està canviant la forma de relacionar-nos, de consumir, de treballar i fer negocis i el sector assegurador està constantment observant les noves necessitats i riscos que sorgeixen d´aquesta transformació. Prova d´això són els prop de 180 productes que les asseguradores van llançar o modificar el 2017, segons recull el Quadern d´Inese DATA.

Aquestes dades demostren la capacitat d´innovació del sector, que incorpora també la tecnologia per avançar en l´avaluació i administració de riscos, millorar la seva eficiència i gestió, així com la relació amb el client, ja siguin particulars o empreses i autònoms.

Pòlisses davant ciberriscs

El camp de les assegurances per a empreses és precisament un dels que més novetats ha registrat en els últims anys, ja que en ell sorgeixen cada dia nous riscs que cal cobrir. Si, anys enrere, una empresa només pensava a contractar una assegurança per estar protegit en cas d´inundació o incendi, per exemple, avui han de preocupar d´altres amenaces com els ciberatacs. Un delicte així genera una despesa a les pimes que el pateixen que ronda entre els 20.000 i 50.000 euros, de manera que tenir una pòlissa específica pot marcar la diferència entre continuar amb l´activitat empresarial o paralitzar-la.

MAPFRE és una de les companyies que ja ofereix als seus clients pimes i autònoms una assegurança de ciberriscs. Aquesta pòlissa ofereix protecció per fer front al robatori de dades, la pèrdua d´informació confidencial o relacionada amb la reputació, la privacitat o danys a tercers i empleats, entre altres impactes que pot ocasionar un ciberatac. A més, l´assegurança de ciberriscs de MAPFRE inclou, entre altres serveis, assessoria legal, restauració dels danys produïts per l´atac i cobertura de les possibles pèrdues econòmiques que pugui tenir un negoci si es veu obligat a tancar temporalment.

Assegurances de drons

A les noves amenaces en el ciberespai s´hi sumen, a més, els riscos associats al creixent ús professional dels nous vehicles no tripulats de l´aire: els drons. MAPFRE, en el catàleg de la qual ja figuraven assegurances d´aviació i espacials, ha vist la necessitat d´oferir a les empreses noves pòlisses de responsabilitat civil adaptades a la legislació d´aquestes aeronaus que les protegeixen davant els danys que puguin ocasionar a tercers.

Aquesta assegurança per drons ofereix protecció i seguretat per a una gran varietat d´usos professionals: activitats científiques, tècniques i de recerca; inspecció d´edificis, torres elèctriques, grans instal·lacions i sinistres; mineria i obres públiques; observació i vigilància; indústria cinematogràfica; agricultura; reforestacions; extinció d´incendis, etc. A més de la cobertura de l´assegurança obligatòria de responsabilitat civil amb el límit que marca la llei de 300.000 euros, MAPFRE ofereix la possibilitat de contractar fins a 1.200.000 euros d´indemnització, d´incloure més d´un dron a la pòlissa i d´incorporar-los segons es vagin adquirint.

Serveis de valor afegit

Independentment de la grandària de l´empresa, no hi ha risc petit i a les amenaces clàssiques se´n van sumant de noves que configuren un escenari en què convé estar protegit. A més, MAPFRE va un pas més enllà en la seva tasca de protecció i ofereix als seus clients empreses i autònoms un programa complementari de serveis de valor afegit: «Avança Empreses».

Aquests serveis –entre els quals destaquen, per exemple, estudis d´estalvi energètic, anàlisi de mercat; serveis de rènting; recuperació de dades informàtiques i anàlisi de vulnerabilitat; assessoria legal i plans de prevenció laboral, entre d´altres– pretenen facilitar a les pimes i autònoms ajuda en tasques que no són la seva activitat quotidiana perquè puguin centrar-se en el seu negoci.