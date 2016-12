El Govern treu 936 milions d'euros més de la guardiola de les pensions

n La Tresoreria General de la Seguretat Social va disposar ahir d'altres 936 milions d'euros del Fons de Reserva, amb el que l'anomenada guardiola de les pensions tot just arriba als 15.020 milions d'euros. Així ho va fer públic el ministeri de Treball i Seguretat Social, que va explicar que aquesta nova retirada té com a objectiu fer front a la liquidació de l'IRPF de les pensions corresponent tant a la paga ordinària com a l'extraordinària de desembre.

La nova disposició es va produir el mateix dia en què l'Executiu va afirmar que emetrà deute públic per poder fer front a les pensions. Així ho va assenyalar el secretari d'Estat de Pressupostos, Alberto Nadal, que davant l'imminent esgotament de la guardiola, que es quedarà sense fons a finals de l'any que ve, va assegurar que «les pensions estan garantides i, si és necessari, s'emetrà deute per abonar-les».

Aquesta necessitat es produiria, previsiblement, durant la paga extra de desembre de l'any que ve. Segons les últimes dades, cada paga addicional puja a uns de 9.500 milions, de manera que durant el Nadal de l'any que ve ja no hi hauria fons suficients per abonar el pagament.

Per altra banda, ahir també es va conèixerque la ministra de Treball, Fátima Báñez, va assegurar als sindicats que la pujada de les pensions el 2017 es limitarà al 0,25%. Així ho va comunicar tant a UGT com a CCOO, que diumenge van convocar una manifestació per aconseguir un major increment.