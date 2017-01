El Govern insta a un Pacte Contra la Violència Masclista

n Dues dones van morir i dos homes van ser detinguts en les primeres 24 hores de l'any per un cas de violència masclista i per un altre que encara s'investiga, fets pels quals la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va urgir a aconseguir el Pacte Nacional contra la Violència Masclista. «Una nova vida arrabassada per la violència masclista. El Pacte d'Estat contra #ViolenciaGènere és una necessitat urgent. Elles ho necessiten», va escriure la titular de Sanitat en el seu compte de Twitter, la mateixa petició feta pel ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, després de conèixer el primer feminicidi d'aquest any.

Poques hores després de començar el 2017, una dona de 40 anys es va convertir en la primera víctima de la violència masclista després de ser assassinada amb arma blanca per la seva parella, un home colombià de 20 anys, a la localitat madrilenya de Rivas Vaciamadrid. L'ordre d'allunyament sobre el presumpte assassí des de novembre el qualificava de «baix risc», tot i que la víctima l'havia denunciat i que tenia antecedents, segons l'Ajuntament de Rivas.