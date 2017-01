L'autor de l'atac a Istanbul és un home de 28 anys de Kirguizistan

L'autor de l'atemptat terrorista al club Reina"d'Istanbul, en què va assassinar 39 persones la nit de Cap d'Any, és Lakhe Mashrapov, de 28 anys i natural del Kirguizistan. Així ho ha informat la cadena de televisió pública de Turquia (TRT), que tot i això poc després ha eliminat de la seva pàgina web la notícia en la qual revelava aquesta suposada identitat de l'autor de l'atac.

La cadena havia publicat una foto del passaport del sospitós, corresponent a un home de 28 anys de Kuirguizistán. Però passat un temps, ha eliminat el vídeo i les publicacions en xarxes socials sobre la identitat de l'atacant, tot i que aquesta informació segueix circulant a Internet i cap responsable polític o policial no ho ha desmentit.

Les autoritats turques van imposar un bloqueig informatiu -que encara mantenen- poc després de produir-se l'atemptat, l'1 de gener, que ha reivindicat el grup terrorista Estat Islàmic (EI).

Els mitjans turcs havien avançat aquest dimarts al matí que la policia ja tenia la identitat de l'atacant, encara que no s'havia fet pública. El diari Cumhuriyet, que igual que altres diaris havia assegurat que la família del sospitós està custodiada per la policia a la ciutat Konya, al centre del país, ha assegurat que ha parlat amb l'esposa de l'atacant i que aquest prové de Kirguizistan.

"Em vaig assabentar de l'atac per televisió. No sabia que el meu marit era simpatitzant (l'EI)", va dir la dona al rotatiu, segons el qual el terrorista i la seva família van arribar el 20 de novembre en un vol des del Kirguizistan a l'aeroport d'Istanbul, des on van anar a Ankara i el 22 de novembre, a Konya.

Allà "va llogar un estudi per 1.100 lires (uns 300 dòlars) i va pagar tres mesos (per avançat). Va dir que va arribar a Konya a buscar feina. El 29 de novembre va viatjar en automòbil a Istanbul", relata el rotatiu. Després de veure la seva foto, "diversos veïns del la casa que va llogar van trucar a la policia per dir que l'havien reconegut", ha afegit.

Mentrestant, la policia turca continua amb els seus intenses operacions simultànies en diversos punts d'Istanbul, per capturar l'assassí que, una hora i mitja després d'iniciar-2017, va disparar a boca de canó als centenars de persones que celebraven l'arribada de l'Any Nou en el exclusiu club Reina. Després de l'atac a la discoteca, el sospitós va pujar a un taxi i des d'allà va trucar a algú que es trobava al barri de Zeytinburnu, de manera que la policia va poder aclarir detalls sobre la seva identitat.

El principal operatiu es va desplegar aquest dilluns a la nit als barris de Zeytinburnu i Ba?ak?ehir, tots dos a la part europea d'Istanbul. En Zeytinburnu van ser detingudes 12 persones relacionades amb l'atac o amb presumptes vincles amb l'EI.

Diversos testimonis de l'atac van informar que cada vegada que l'atacant canviava de cartutx, tirava un objecte lluminós abans de tornar a carregar i disparar, va assenyalar Hürriyet. Analistes de seguretat creuen que es tracta d'una estratègia per distreure i il·luminar l'objectiu per poder seguir disparant, i és un senyal que l'atacant tenia formació per combatre.

D'altra banda, mitjans locals van publicar un vídeo estil "selfie" en el quin es veu a l'atacant caminant per la plaça Taksim, al centre d'Istanbul, va ressenyar Habertürk. Per la decoració de la plaça, s'estima que el vídeo va ser gravat abans de l'atac al club Reina.